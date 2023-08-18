США вмовляють Туреччину не підтримувати Росію в обході санкцій, — WSJ

За даними видання, Білий дім намагається домогтися того, щоб Анкара дотримувалася обмежень, введених проти РФ, але водночас уникнути необхідності запровадження таких щодо Туреччини.

Влада Сполучених Штатів Америки веде активний діалог із Туреччиною, щоб запобігти її сприянню Росії в обході міжнародних санкцій. Про це 18 серпня пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

Як зазначають журналісти, у цьому контексті США прагнуть досягти дотримання Туреччиною обмежень, пов'язаних із Росією, але водночас уникати запровадження санкцій проти Туреччини.

Один із західних дипломатів, який провів бесіду з виданням, наголосив, що США постійно підтримують діалог із турецьким урядом щодо цього питання. Він зазначив, що американські органи влади ведуть переговори й з державним сектором, й з представниками приватних компаній у Туреччині.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб уникнути сценарію, в якому турецькі компанії зазнають санкцій. Ми активно співпрацюємо як з урядовими, так і з приватними структурами, щоб інформувати їх про реальні ризики", — зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 8 серпня агентство Reuters писало, що Росія створює тіньовий флот для експорту зерна, покладаючись на старі зерновози, які здебільшого перебувають у власності судновласників із Туреччини та Китаю.

Також нагадаємо, що в травні 2023 року глава Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган заявив перед виборами, що Анкара не запроваджуватиме санкції проти Росії в разі його переобрання на посаду президента країни.