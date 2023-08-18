Домашня їжа, заборона на фастфуд: 114-річна жінка розповіла про секрети довголіття (фото)

За словами родичів, довгожителька часто готувала курку з бамією і рисом. Протягом довгого життя Елізабет Френсіс не палила і навіть не зробила ковтка алкогольного напою, завжди намагалася гуляти, навіть коли їй було за 90.

114-річна мешканка Х'юстона (штат Техас) Елізабет Френсіс розповіла, що ніколи не вживає алкогольні напої, працює і завжди готує вдома. Про це повідомляє The Daily News.

Елізабет живе зі своєю 94-річною донькою Дороті Вільямс у приватному будинку. Опікуни щодня відвідують жінок.

Довгожителька з Х'юстона ніколи не пила і не курила

За словами Елізабет, вона любить компанію, і це ще одна особливість, завдяки якій їй вдалося прожити так довго.

68-річна онука Етель Гаррісон сказала, що бабуся завжди покладалася на сім'ю, щоб зберегти відчуття молодості.

За словами Елізабет, вона любить компанію, і це ще одна її особливість

"Ми так раді, що вона все ще з нами, і моя мама, її дочка теж — у неї була тільки одна дитина", — розповіла жінка.

Елізабет також завжди уникає фастфуду і готує вдома. Вона дбає про свій садок на задньому дворі: вирощує власні овочі, зокрема листову капусту, зелень гірчиці, моркву і бамію.

За словами родичів, довгожителька часто готувала курку з бамією і рисом

Протягом свого довгого життя Елізабет ніколи не курила і навіть не зробила і ковтка алкогольного напою. Вона також завжди намагалася гуляти, навіть коли їй було за 90.

Згідно з дослідженням New England Centenarian Study, довгожителі, яким з віком вдавалося дотримуватися більш здорового способу життя, могли відтермінувати захворювання до кінця своїх днів.

"Її життя здебільшого було доволі простим. Вона не ходила на вечірки, була більше домосідкою. Але відвідувала церкву", — розповіла внучка.

Низка досліджень вказують на те, що оптимізм і весела вдача подовжують життя.

До всього іншого, за словами Елізабет, у неї в житті була мета, яка полягала в її роботі. 114-річна жінка 20 років пропрацювала в кафетерії телевізійного агентства.

Але навіть вийшовши на пенсію, вона продовжувала активно працювати вдома.

"Вона завжди працювала. Хоч і не заробила великих статків, все ж гроші вона відкладала. Не витрачала на все підряд", — пояснила внучка.

Нагадаємо, що 100-річна жінка розповіла, що люди приймають її за 50-річну.

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