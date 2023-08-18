За словами Елли Памфілової, західна форма правління "не підходить" для Російської Федерації.

Російській Федерації не потрібна демократія, яка існує на сьогоднi у країнах Заходу. Такою думкою поділилася глава Центрвиборчкому (ЦВК) РФ Елла Памфілова, передають росЗМІ 18 серпня.

За її словами, в інших країнах демократія є владою меншості, тому РФ такий варіант нібито не підходить.

Це була відповідь на матеріал газети The New York Times, у коментарі якому прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповів про вибори глави держави у 2024 році. Він тоді назвав цей процес не демократією, а "дорогою бюрократією". Після цього практично відразу він був змушений виправдовуватися за свої слова, мовляв журналісти не так його зрозуміли.

"Я погоджуся, в тому західному розумінні — нам цієї демократії не потрібно... А насправді, що таке демократія? Це просто спосіб формування влади шляхом виборів. А в розумінні Заходу? Що зараз відбувається на Заході? Ця демократія — не влада більшості, це влада меншості. Такої демократії нам не треба", — заявила Елла Памфілова.

Вона також вважає, що Центрвиборчком є одним із найефективніших державних відомств, яке працює в Російській Федерації. Їм нібито вдається вирішувати поставлені завдання з "мінімальними витратами максимально ефективно". Ба більше, вона закликала інші структури брати приклад із ЦВК.

16 серпня ексголова Служби безпеки України Валерій Кондратюк зазначив, що Путін може зробити главою держави свого наступника Олексія Дюміна. Причина в тому, що російські еліти тиснуть на Кремль.

29 липня Фокус писав, що в Кремлі дедалі більше турбуються про те, що думають росіяни про вторгнення РФ в Україну напередодні регіональних виборів у вересні 2023-го року і виборів президента 2024-го року.