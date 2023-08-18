"Я — зло": у Британії медсестру визнали винною у смерті 7 немовлят, включно з трійнятами

За даними ЗМІ, жінка вводила хворим дітям повітря в кров і молоко в шлунок через назогастральні трубки. Також вона отруювала немовлят, додаючи інсулін до внутрішньовенного харчування і втручалася в роботу дихальних трубок.

Медсестру з неонатального відділення однієї з британських лікарень визнано винною в убивстві семи новонароджених і спробі вбивства шістьох інших дітей. Це сталося після тривалої однорічної кампанії обману, в якій вона жорстоко зловживала вразливістю хворих немовлят та їхніх батьків. Про це пише агентство AP.

Після 22 днів слухань присяжні Манчестерського королівського суду визнали 33-річну Люсі Летбі винною в убивстві немовлят, включно з двома трійнями, в неонатальному відділенні лікарні графині Честер на північному заході Англії. Ці злочини відбувалися в період з червня 2015 по червень 2016 року. Судове покарання буде оголошено наступного понеділка.

Старший прокурор Паскаль Джонс наголосив, що медсестра видавала свою хворобливу цікавість і фальшиве співчуття за реальне, що завдало непоправного болю багатьом батькам. Діти, які пережили її напади, залишаються з незворотними наслідками аж до сьогодні.

Джонс підкреслив, що такі дії становлять "повну зраду довіри", яку їй було надано.

Родичі загиблих висловили вдячність присяжним, які за 145 днів важких слухань у жовтні минулого року змушені були вислухати всі деталі цієї болісної історії.

У заяві, яку було зачитано поза судом, вони висловили подяку всім, хто брав участь у судовому процесі. За їхніми словами, минулий судовий процес був надзвичайно складним і тортурами для всіх залучених.

Хоча мотиви Летбі залишаються туманними, масштаб її злодіянь вказує на те, що вони були добре сплановані.

Як медсестра вбивала немовлят

Їй висувають звинувачення в навмисному заподіянні шкоди немовлятам різними способами, включно з введенням повітря в кров і введенням повітря або молока в шлунок через назогастральні трубки. Її також звинувачували в отруєнні немовлят, додаючи інсулін до внутрішньовенного харчування і втручання в роботу дихальних трубок.

Одразу після ухвалення вироку британський уряд розпочав незалежне розслідування, яке охопить усі аспекти того, що відбувалося в лікарні, включно з реакцією персоналу на висловлені побоювання.

Міністр охорони здоров'я Стів Барклай упевнений, що розслідування дасть відповіді на запитання батьків і сімей, які стали жертвами цієї трагедії. Вони також зможуть брати активну участь у визначенні масштабів розслідування, якщо це буде необхідно.

Записка, знайдена поліцією в будинку Летбі після її першого арешту 2018 року, тепер звучатиме як зізнання, від якого холоне душа, пише AP.

"Я не заслуговую на життя", — написала вона на зеленій липкій записці, показаній у суді. "Я вбила їх спеціально, тому що я недостатньо хороша, щоб піклуватися про них".

"Я жахлива зла людина", — написала вона. "Я — ЗЛО, Я ЗРОБИЛА ЦЕ".

Нагадаємо, у червні ЗМІ писали, що в Польщі у Варшаві з краю даху багатоквартирного будинку зняли 4-річну дівчинку, яка там гуляла сама. Мати дівчинки в цей момент була п'яна.

Раніше, у лютому, повідомлялося про те, що в турецькому місті Хате немовля провело під завалами після землетрусу понад 100 годин. Дитина виявилася цілком здоровою, попри те, що тривалий час голодувала.