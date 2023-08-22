З "катастрофічною" знижкою: Китай заволодіє найбільшою компанією-добувачем срібла в РФ

За родовища російської срібловидобувної компанії змагаються інвестори з Китаю, а також низка компаній з РФ. Власники сподіваються, що зможуть позбутись "токсичного" майна не за безцінь.

Голова російської компанії Polymetal Віталій Несіс заявив, що планує її продати новим власникам, серед яких є інвестори з Китаю. Причина продажу — намагання обійти накладені США санкції і сподівання не втратити бізнес в РФ. Про це написало видання The Financial Times.

Віталій Несіс розповів, що російська компанія АТ "Полиметалл" — один з найбільших у світі видобувач срібла та золота — у серпні 2023 року перенесла свою діяльність до Казахстану. Однак на території РФ у неї ще лишилось 8 родовищ, які дають 3/4 прибутку, ідеться у повідомленні. Між тим є небезпека, що через них Міністерство фінансів США може продовжити обмеження, накладені 19 травня 2023 року.

Щоб уникнути цього, родовища планують продати. Один з можливих покупців найбільшої срібловидобувної компанії Росії — Китай, зазначив керівник. Він не назвав конкретних претендентів. При цьому висловив два сподівання. По-перше, вірить, що ціна, на яку погодиться покупець, не буде "катастрофічно низькою" і "Polymetal зможе отримати істотну вигоду з продажу". Також є надія, що російська влада не націоналізує компанію, як то було зроблено з виробником пива Carlsberg і виробником молокопродуктів Danone.

Крім Китаю, є й інші претенденти: називають компанію сенатора з Дагестану Сулеймана Керімова "Полюс", компанії підприємця Владислава Свіблова УГМК, "Селигдар" або компанії експартнера Романа Абрамовича — ідеться про Івана Кулакова, власника "Сибнефти" та Highland Gold.

Вказується ще певна особливість цих пропозицій: кожен претендент на родовища Polymetal планує купити якусь частину власності, яка його найбільше цікавить, а не все одразу.

Зазначимо, Polymetal — компанія, яка працює у Магаданській, Свердловській областях, у Хабаровському краї, в національній республіці Соха (Якутія), у автономному окрузі Чукотка, також мала філію в Казахстані. Компанія почала збагачуватись у 2001 та 2004 рр., коли розпочала видобуток у двох родовищах — "Лунноє" і "Дукат". У 2004 році вона продукувала 60% усього російського срібла. Згідно зі звітом за 2019 рік прибуток сягнув 2,8 млрд дол. (зараз звіти з сайту забрали).

НАЗК вказує, що на АТ "ПОЛИМЕТАЛЛ" наклали санкції лише США, тоді як Україна та інші партнери по "антипутінській" коаліції цього не зробили. Не накладено жодних обмежень на компанію засновника "Полиметалл ИНТЕРНЕШНЛ ПЛС". На генерального директора Віталія Несіса наклала санкції лише Україна.

Нагадуємо, Китай, хоч і виступає як союзник Росії, офіційно заперечує, що продає ЗС РФ компоненти для виробництва зброї. Представники КНР запевняють, що повідомлення про це поширюють "безвідповідальні ЗМІ", тоді як вони все роблять для миру в Україні. Водночас ЗМІ стверджують, що країна-агресор отримала оптичні приціли, бронежилети, шість вертольотів і тисячу дронів.