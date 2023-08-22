У Греції на місці лісових пожеж знайшли 18 обгорілих тіл (фото, відео)

Оскільки про зникнення людей не заявляли, пожежники вважають, що загиблі — мігранти. Країна вже місяць потерпає від великих пожеж через сильну спеку.

Пожежники повідомили, що знайшли 18 обгорілих тіл 22 серпня у віддаленому селі на північному сході Греції, де вже кілька днів вирують лісові пожежі. Вони припускають, що загиблі можуть бути мігрантами. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією рятувальної служби, трупи було знайдено біля хатини на південь від села Авантас, а навколишній регіон Еврос є популярним маршрутом для мігрантів із Близького Сходу та Азії.

Ще одне тіло, яке, імовірно, також належало мігранту, було виявлено 21 серпня в сільській місцевості приблизно за 40 км від села.

"З огляду на те, що повідомлень про зникнення або зникнення жителів навколишніх районів не надходило, розслідується можливість того, що це люди, які в'їхали в країну нелегально", — заявили в пожежній частині.

Також 22 серпня пожежа спалахнула неподалік Афін, біля підніжжя гори Парніта, унаслідок чого жителям навколишніх будинків довелося тікати.

Пожежі в Греції: що відомо

Зазначається, що в грецькому портовому місті Александруполіс, недалеко від Авантаса, через лісові пожежі довелося евакуювати десятки пацієнтів лікарні, зокрема новонароджених. Пором довелося перетворити на тимчасову лікарню після того, як з Університетської лікарні було евакуйовано 65 осіб. Літні пацієнти лежали на матрацах, розкиданих по підлозі їдальні, а парамедики обслуговували інших на ношах.

Через складну ситуацію з пожежами у країні до Греції з Румунії прибули 56 пожежників, також Афіни очікують на допомогу від Чехії, Хорватії, Німеччини та Швеції.

Зазначимо, що великі лісові пожежі почалися в Греції ще в середині липня через сильну спеку. Температура в +46 градусів трималася найдовше за весь час спостережень. Загалом у країні за місяць спалахнуло понад 600 пожеж. У зв'язку з цим десятки тисяч людей довелося евакуювати.

Наразі від високих температур і пожеж, крім Греції, страждають такі країни, як Іспанія, Італія та Португалія. Очікується, що температура в деяких із них незабаром перевищить 40 градусів за Цельсієм.

Лісові пожежі вирують у Греції

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Нагадаємо, 22 серпня NASA показало фото, на яких дим від лісових пожеж, що вирують у Канаді та США, видно навіть із космосу

19 серпня Science Alert опублікувало дослідження, в якому вчені провели паралелі між останнім за 60 млн років масовим вимиранням на планеті і тим, що відбувається зараз. Вони вважають, що історія повторюється.