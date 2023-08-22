Земля у вогні. Дим від лісових пожеж у Канаді та США видно навіть із космосу — NASA показало фото

Фото оповитого димом тихоокеанського північного заходу було зроблено на борту Міжнародної космічної станції.

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Липень 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень — дослідники попереджають, що екстремальні хвилі тепла, рекордні температури поверхні океану і втрати морського льоду, а також екстремальні лісові пожежі надалі тільки посилюватимуться, пише Sci Tech Daily.

У результаті екстремальна спека, пориви сильного вітру і тривала посуха підживлюють великі лісові пожежі в західній Канаді та США. 16 серпня спектрорадіометр середньої роздільної здатності (MODIS) супутника Aqua супутника NASA отримав зображення диму, що огорнув частини Британської Колумбії, Вашингтона, Орегона і Монтани.

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Того ж дня астронавтам Міжнародної космічної станції вдалося зробити детальну фотографію, на якій видно дим у долинах Британської Колумбії недалеко від міст Голден і Ревелсток.

Дослідники зазначають, що сплеск пожежної активності стався після піку екстремальної спеки, яка обрушилася на Землю і побила десятки температурних рекордів 14 серпня. Попри те, що в наступні дні температура повітря знизилася, грози спровокували нові пожежі. На допомогу їм прийшов сильний вітер, який перетворив невеликі осередки на димні пожежі, що швидко поширюються. У результаті владі США і Канади довелося випустити рекомендації щодо якості повітря, а також поширити повідомлення про евакуацію в районах, де дим і пожежі загрожували життю людей.

Фотографію зроблено 16 серпня 2023 року астронавтами на борту МКС Фото: NASA

Вчені зазначають, що спека просто посилила вже наявну проблему тривалої посухи, яка торкнулася цього району з минулого року і знищила більшу частину рослинності. Наприклад, уже до середини серпня 2023 року більша частина північного заходу Тихого океану була або аномально посушливою, або страждала від помірної або сильної посухи.

Водночас канадська влада попереджає, що країні загрожує одна з найбільших пожеж за останні десятиліття. Станом на 17 серпня вже згоріло 13,7 мільйона гектарів, що в 7 разів більше за середній показник за останню чверть століття.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб прогнозувати силу лісових пожеж: допоможе піт рослин.