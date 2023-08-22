Не впізнали голос Путіна: росЗМІ дублювали виступ президента РФ на форумі БРІКС (відео)

Російські ЗМІ опублікували відеозвернення президента РФ, але для чогось дублювали його голос. При цьому на сайті Кремля Путіна можна почути в "оригінальній озвучці".

Президент Росії Володимир Путін звернувся до учасників Ділового форуму БРІКС за допомогою відеозвернення. Подія відбулася 22 серпня в Йоганнесбурзі, що в ПАР, у межах попереднього основного саміту країн-учасниць групи БРІКС, повідомляє "РИА Новости".

Однак, судячи з опублікованого росЗМІ запису, голос російського лідера навіщось було дубльовано російською мовою. Водночас незрозуміло, яка мета такої заміни.

Примітно, що відеозвернення президента країни-агресора доступне на офіційному сайті Кремля з його реальним голосом.

Нагадаємо, 22 серпня ЗМІ писали, що лідери Китаю та Росії Сі Цзіньпін і Володимир Путін спробують виправити своє становище на саміті БРІКС.

Днем раніше, 21 серпня, ЗМІ вказували, що неявка Путіна на саміт БРІКС свідчить про обмеженість його подорожей та ізоляцію Росії.