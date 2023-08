Фармгігант зі США припинить постачання в Росію важливих ліків від гепатиту С, — росЗМІ

За інформацією журналістів, біофармацевтична компанія зі США припинить постачання в РФ препарату "Зепатір", який є доступним засобом для лікування гепатиту С.

Американський виробник ліків MSD оголосив про припинення поставок у Російську Федерацію препарату проти гепатиту С, пише "Коммерсант".

Видання повідомило, що в їхньому розпорядженні опинився лист, у якому Міністерство охорони здоров'я РФ попередило медустанови про припинення постачань і виробництва в Росії низки препаратів, зокрема "Зепатіра", який застосовують під час лікування такого небезпечного захворювання, як гепатит С. За інформацією журналістів, згодом лист було відкликано міністерством.

"Зепатір" (гразопревір і елбасвір) застосовують для лікування гепатиту С 1-го, 3-го і 4-го генотипів у дорослих. У 2022 році на частку цього препарату в схемах лікування, оплачених державою, припало 19%, у першому півріччі 2023 року — 18%", — пише видання.

За інформацією журналістів, це один із найдоступніших засобів для лікування гепатиту С і аналогів цих ліків у РФ немає.

Водночас у Росздоровнагляді підтвердили виданню цю інформацію й уточнили, що рішення щодо препарату "Зепатір" не вплине на поставки, заплановані у 2024 році, оскільки компанія зобов'язана зробити це щонайменше за рік до фактичного зупинення імпорту.

Що відомо про фармакологічну компанію?

MSD (Merck & Co. Inc. — найменування компанії за межами США та Канади; також "МСД") — міжнародна біофармацевтична компанія зі штаб-квартирою в США. Одна з найбільших фармацевтичних компаній світу. Протягом 130 років вона створює і виробляє лікарські препарати та вакцини для профілактики й лікування найскладніших захворювань — вакцини та лікарські препарати, що застосовуються під час лікування онкологічних захворювань; гепатиту C; препарати для лікування найнебезпечніших інфекційних захворювань, як-от ВІЛ-інфекція та лихоманка Ебола.

