Бояться поширення війни: США закликають американців негайно покинути Білорусь, — WP

У посольства США в Мінську попередили американських громадян, що можливості дипломатів у Білорусі обмежені. Місцева влада нехтує законодавством, а військ РФ стає все більше в країні.

Сполучені Штати закликають американців у Білорусі негайно покинути країну. Про це повідомляє The Washington Post.

Повідомляється, що посольство США в Мінську, заявило, що американцям слід уникати поїздок до Білорусі через "тривале сприяння неспровокованому нападу Росії на Україну, нарощування російських збройних сил у Білорусі, довільне застосування місцевого законодавства".

У матеріалі йдеться, що минулого тижня Литва закрила два прикордонні переходи з Білоруссю. Посольство попередило, що Литва, Польща і Латвія — усі члени Європейського Союзу — розглядають можливість закриття більшої кількості прикордонних переходів.

Крім того, у посольстві заявили, що будь-які американці, які перебувають у Білорусі, мають негайно покинути країну або через прикордонні переходи з Литвою чи Латвією, або літаком. У ньому наголошується, що громадяни США не можуть потрапити до Польщі суходолом із Білорусі.

Видання пише, що американців попередили, що можливості посольства США в Білорусі обмежені.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що РФ почала перекидання ядерної зброї в Білорусь. На його думку, переміщення російської ядерної зброї в Білорусь змінить архітектуру безпеки регіону і всього блоку НАТО.

Також зазначимо, що 18 серпня білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що Росія досягла мети вторгнення в Україну. Він також сказав, що Україна і "Захід" загрожують кордонам Білорусі. Якщо на Білорусь "нападуть", він готовий вдарити по "центрах ухвалення рішень".