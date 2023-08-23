Побив за національність: у Чехії невідомий напав на двох українок (фото)

За словами постраждалої, українки ніяк не провокували перехожого. Він безпричинно образив їх, а після вдарив кулаком в обличчя і почав тягнути за волосся.

У Чехії невідомий чоловік напав на двох жінок з України і побив їх. Про це повідомляє видання Novinky.

Інцидент стався 13 серпня в місті Пласси на півночі Пльзенського краю.

"Ми пішли з дітьми на карусель. Потім ми з Лілією сиділи на бордюрі й розмовляли. До нас під'їхала Škoda Octavia з причепом, і чоловік за кермом запитав, чи з України ми. Потім він від'їхав на кілька метрів, залишив машину заведеною і повернувся до нас", — розповіла старша українка.

Як повідомила одна із жінок, інцидент, що стався, розпочався з образ з боку невідомого чоловіка, після чого він напав на них.

"Спочатку я отримала три удари кулаком в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. Одразу ж накинувся на Лілію", — продовжила Тетяна.

Подруга жертви використала момент, коли нападник тимчасово відволікся на її подругу. Скориставшись цією можливістю, вона оперативно наблизилася до автомобіля нападника і витягла ключ із замка запалювання, щоб запобігти його спробі втечі.

"Я вже збиралася викликати поліцію, коли двоє інших чоловіків підійшли до мене ззаду і вдарили мене кулаком у спину, і я впустила ключ на землю. Тоді перший зловмисник підхопив його, сів у машину і поїхав. Дві молоді дівчини та хлопець уже прямували до нас і викликали поліцію та швидку, бо Лілія лежала на землі з обличчям у крові", — сказала Тетяна.

Жінка отримала синці внаслідок нападу. Після цього вона надала патрульним на місці події фотографії транспортного засобу разом із його номерним знаком та дала детальний опис нападника.

Друга українка, на яку також скоїли напад, має обмежені спогади про подію. Згідно з медичним висновком, у неї діагностовано відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

Речниця поліції Єва Червенкова повідомила, що правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Але вона не стала коментувати, чи вдалося вже затримати підозрюваного.

Українки, які переїхали до Чехії з дітьми через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення РФ, не можуть пояснити мотив нападу.

"Ми ні з ким не сварилися, нікого ні на що не провокували", — запевняють вони. Однак, за їхніми словами, вони певною мірою пов'язують це з прикрим випадком минулого тижня, коли молодий українець зґвалтував і спробував убити 15-річну дівчину в Пльзені.

Мер міста Пласи Єва Кантор Порадкова розповіла, що поліція поінформувала її про випадок лише коротко.

Нагадаємо, вночі на 22 серпня в Польщі сталася аварія, в якій постраждали українці. Бус, який їхав у напрямку Вроцлава, влетів у вантажівку і вилетів на узбіччя. З місця події госпіталізували кількох дітей.

Крім того, у Польщі група з 17 місцевих жителів прийшла до місця проживання двох чоловіків з України. Зловмисники побили жертв і вкрали в них понад 35,5 тисяч гривень.