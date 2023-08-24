Стюардеса, яка загинула разом із Пригожиним, знала про дивний ремонт літака напередодні НП, — ЗМІ

За кілька годин до авіакатастрофи, за словами журналістів, Христина Распопова розповіла своїм рідним про те, що їхній рейс затримується. Причини їй не назвали.

Родичі бортпровідниці Христини Распопової, яка загинула разом із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, повідомили, що напередодні аварії відбувся дивний ремонт літака. Про це інформує "24 Канал".

У російських ЗМІ повідомили, що 39-річна стюардеса Христина Распопова була єдиною дівчиною, яка загинула під час аварії літака.

За кілька годин до вильоту вона розповіла своїм рідним про те, що їхній рейс затримується. Причини їй не назвали. Напередодні вильоту вона виклала фотографію з кафе аеропорту.

Хто така Христина Распопова

Христина – сестра Євгенія Распопова, заступника прокурора Єманжелінська Челябінської області. Місцевий слідчий комітет нещодавно порушив кримінальне провадження за фактом смерті двох чоловіків у міській лікарні. Проте вже наступного дня Распопов ухвалив рішення скасувати відповідну постанову, посилаючись на її незаконність.

Раніше Христина Распопова проживала в Москві. За якийсь час вона влаштувалася у фірму "МНТ Аеро". Згодом дівчина переїхала жити до Санкт-Петербурга. До цього вона також працювала в бізнес-авіації.

Фото: соцмережi

Падіння літака Пригожина у Тверській області

У Тверській області 23 серпня впав літак, що належав Євгену Пригожину. Повідомляється, що усі 10 осіб, які були на борту, загинули внаслідок катастрофи. Місце падіння авіасудна було оточено в радіусі 4 кілометрів. Очевидець розповів, що частини літака розкидало в різні боки приблизно на п'ять кілометрів.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден прокоментував падіння літака. Він зазначив, що в Росії відбувається мало подій, до яких не був би причетний Володимир Путін.