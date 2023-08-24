Помічник політика стверджує, що на вулиці Правди BMW виїхав на зустрічну смугу і врізався в Mercedes, за кермом якого був депутат.

У четвер, 24 серпня, депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації від партії "Единая Россия" і воєначальник Андрій Гурульов потрапив в аварію в центрі Москви. Про це написав російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі 24 серпня.

Повідомляється, що на вулиці Правди BMW врізався в Mercedes, за кермом якого був російський генерал-лейтенант. Помічник Гурульова наголосив, що депутат пересувався своєю смугою і не винен у пригоді.

За словами помічника, BMW об'їжджав парковку і виїхав на зустрічну смугу, в'їхавши при цьому в автомобіль депутата і зачепивши ще один автомобіль. У підсумку було пошкоджено задню частину машини Гурульова.

Повідомляють, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Сам Гурульов незабаром опублікував у своєму Telegram-каналі звернення, в якому підтвердив, що він "цілий і живий".

ДПТ за участю Гурульова

Нагадаємо, 1 серпня Андрій Гурульов закликав розглянути можливість нанесення удару по пам'ятнику "Батьківщина-мати" в Києві як відплату за атаку безпілотників на Москву.

Крім того, 1 червня в мережі з'явився фрагмент із виступу Андрія Гурульова на російському телебаченні, в якому він закликає Кремль "зруйнувати" Велику Британію. Депутат заявив, що в Києві немає режиму, а "режим перебуває у Вашингтоні".

Раніше, 27 травня, Андрій Гурульов пропонував "вичистити Аляску дотла". За словами російського воєначальника Андрія Гурульова, для такої військової операції буде достатньо кількох екіпажів ЗРК.