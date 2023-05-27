"Вичистити Аляску ущент": у РФ пригрозили ударами по Сполучених Штатах (відео)

За словами російського воєначальника Андрія Гурулєва, для такої військової операції буде достатньо кількох екіпажів ЗРК.

Related video

Днями в ефірі російського телебачення депутат Держдуми та воєначальник Андрій Гурулєв пригрозив цілим комплексом ракетних ударів по Алясці. Фрагмент відео опублікував у Twitter радник голови МВС України Антон Геращенко.

Гурулєв у компанії з Ольгою Скабеєвою та іншими коментаторами обговорювали атаки на різні цілі в США, перераховували штати, в тому числі і Техас, який Гурулєв все ж таки запропонував не чіпати.

"Техас не потрібно атакувати. У нас є стратегічні ядерні сили, які стримують територію Америки. Але я нагадаю, що у нас через протоку [Берингову] — Аляска. І там наші оперативні ракети — "Іскандери", балістичні, крилаті, — вони цілком спроможні вичистити Аляску до тла", — заявив Гурулєв.

За його словами, для такої військової операції буде достатньо кількох екіпажів ЗРК.

"В одній бригаді 12 пускових, по дві штуки на кожну — 24, плюс запас", — заявив російський депутат.

Нагадаємо, що Путін може атакувати територію Британії ракетами та підводними човнами вже після того, як Україна відновить свої кордони. Принижена Росія, за словами голови Королівських повітряних сил 55-річного маршала авіації Майка Вігстона, може становити загрозу країнам НАТО і після завершення війни в Україні.

Також повідомлялося, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, контрнаступ України може початися "завтра, післязавтра або через тиждень". Україна має історичну можливість повернути захоплені території і залишитися великою і незалежною європейською країною, вважає Данілов.