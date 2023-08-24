Трамп з'явиться у в'язницю для пред'явлення звинувачень у справі про втручання у вибори

Колишнього американського президента підозрюють у створенні злочинної організації та чиненні тиску на чиновників. Йому призначили заставу в розмірі 200 тисяч доларів.

Експрезидент США Дональд Трамп має намір з'явитися ввечері у в'язницю в Атланті, штат Джорджія, для пред'явлення обвинувачень, пов'язаних із втручанням у вибори 2020 року. Політик повинен буде здати відбитки пальців і сфотографуватися. Про це повідомляє Reuters.

Трампу висунуто 13 кримінальних обвинувачень, зокрема у створенні злочинної організації та чиненні тиску на чиновників штату з метою домогтися скасування поразки на виборах у Джорджії від президента-демократа Джо Байдена.

"Ви можете в це повірити? У четвер я поїду в Атланту, штат Джорджія, щоб мене заарештували", — написав Трамп.

Адвокати політика досягли домовленостей з окружним прокурором округу Фултон щодо застави. Трамп повинен буде внести 200 тисяч доларів.

Дев'ять із 18 обвинувачених у справі Трампа в Джорджії, включно з його колишнім адвокатом Рудольфом Джуліані, уже здалися владі. Решта мають з'явитися 25 серпня або бути заарештовані.

Експрезидент США заперечує свою провину і називає цю кримінальну справу, як і три інші, політично вмотивованою.

Наразі Трамп є фігурантом чотирьох кримінальних справ: дві з них пов'язані з неналежним поводженням із секретними документами та штурмом Капітолію в січні 2021 року; одна у штаті Нью-Йорк — із виплатою грошей колишній порноакторці, порушуючи правила фінансування політичної кампанії; і в штаті Джорджія — у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори 2020 року.

Нагадаємо, 3 серпня Newsweek із посиланням на колишнього федерального прокурора і президента компанії West Coast Trial Lawyers Неами Рахмані повідомив, що якщо колишнього американського президента Дональда Трампа визнають винним, це може означати для нього "смертний вирок".

16 липня в інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп заявив, що знає, як у разі своєї перемоги на виборах змусити президентів України і Росії укласти мирну угоду.