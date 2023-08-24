Скидання води з Фукусіми: Китай забороняє всі японські морепродукти

Японія почала скидання очищеної води з АЕС Фукусіма. Пекін висловив у зв'язку з цим рішучий протест.

Японія 24 серпня почала скидати очищену радіоактивну воду зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма в Тихий океан. Китай висловив рішучу незгоду з цим планом і заявив, що японський уряд не довів, що вода, яку скидають, буде безпечною, повідомляє Reuters.

"Японська сторона не повинна завдавати вторинної шкоди місцевому населенню і навіть народам усього світу, виходячи зі своїх власних егоїстичних інтересів", — цитує видання заяву Міністерства закордонних справ Японії.

Токіо, зі свого боку, розкритикував Китай за поширення "науково необґрунтованих тверджень".

Як повідомляє Reuters, японська сторона заявила, що викид води безпечний, зазначаючи, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) також дійшло висновку, що вплив, який він чинитиме на людей і навколишнє середовище, був "незначним".

Японія вимагає, щоб Китай негайно зняв заборону на імпорт продуктів водного походження, і домагається обговорення наслідків викиду води на основі наукових даних, повідомив журналістам прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

Скидання води з АЕС Фукусіма — позиція МАГАТЕ

Напередодні скидання в море очищеної води ALPS, що зберігається на АЕС "Фукусіма-дайїті", 22 серпня в МАГАТЕ заявили: "Підхід і дії щодо цього скидання відповідають відповідним міжнародним стандартам безпеки і зроблять незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище".

Також Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі пообіцяв, що МАГАТЕ продовжить проводити неупереджену, незалежну та об'єктивну перевірку безпеки на етапі розвантаження на АЕС Фукусіма.

Нагадаємо, 6 липня ООН дала зелене світло скинути радіоактивні води Фукусіми в Тихий океан. Але критики попереджають про можливі небезпеки майбутніх ядерних катастроф.

Раніше, 4 липня повідомлялося, що через 12 років Японія отримала дозвіл на скидання води. Уряд Японії стверджує, що цей процес безпечний, оскільки вода, що охолоджує паливні стрижні на АЕС "Фукусіма", оброблена належним чином.