Не рентабельно: у Молдові закривають центри розміщення біженців з України (відео)

За інформацією журналістів, потік біженців з України в Молдову значно скоротився, багато хто виїхав до країн ЄС, хтось повернувся додому. Працездатні люди можуть і повинні інтегруватися в суспільство.

У Молдові частково закривають центри розміщення біженців з України. Людей із розформованих центрів переведуть в інші подібні установи, а для тих, хто хоче винайняти житло, влада запустила програму фінансової підтримки, повідомляє dw.com.

Журналісти видання відвідали центр для біженців, розміщений у колишньому розважальному комплексі "Patria — LukOil". Вони зазначили, що умови для подальшого проживання в ньому стали незадовільними, хоча постояльцям, як і раніше, надають соціальні, медичні послуги та триразове харчування.

Цей центр розрахований на розміщення 230 осіб. Наразі кількість постояльців скоротилася в 10 разів, що призвело до нерентабельності утримання такої великої будівлі.

Зі 140 таких центрів розміщення зараз працюють лише 52, і третина з них заповнені частково. Загальна кількість українців, які проживають у центрах для біженців, становить близько 2 500 осіб.

Для українців, які знайшли притулок у Молдові, було відкрито спеціальну програму: вони можуть орендувати житло, яке їм оплатить держава, але не дорожче 275 євро. Для тих, хто проживає в центрах тимчасового утримання, проведуть консультації, і ті, хто захоче, можуть залишитися в центрах.

"Ми нікого не виганяємо і не змушуємо. Працездатним і самостійним людям тепер необхідна реабілітація, і вони можуть і повинні інтегруватися в суспільство", — пояснили в міністерстві праці та соціального захисту Молдови.

Програма допомоги з оренди житла для біженців розрахована на півроку, але влада країни сподівається її продовжити. У Молдові перебувають близько 80 тис. біженців з України. Вони отримують близько 110 євро щомісяця завдяки підтримці Агентства ООН у справах біженців.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності. За словами журналістів, біженці називають найбільшою перешкодою для працевлаштування погане знання чеської мови. Багатьом людям немає з ким залишити дітей.

Крім цього, 17 липня Фокус писав, що українським біженцям запропонували назавжди залишитися в Канаді. Деякі біженці, які виїхали через повномасштабну війну з РФ до Канади, можуть ніколи не повернутися на постійне місце проживання в Україну.