Сторони обговорять низку питань — від технологій та економіки до регіональної стабільності та зміни клімату. Лідер Білого дому також планує зустрітися з генсеком Комуністичної партії країни.

Президент США Джо Байден відвідає В'єтнам 10 вересня після участі в засіданні G20, яке відбудеться в Нью-Делі (Індія). У Ханої американський лідер зустрінеться з вищими посадовими особами цієї країни для обговорення низки питань — від технологій та економіки до регіональної стабільності та зміни клімату. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Зазначається, що Вашингтон вважає В'єтнам одним із головних партнерів у південно-східному азіатському регіоні.

Байден зустрінеться в Ханої з генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом та іншими ключовими керівниками. Лідери країн вивчатимуть можливості сприяння розвитку технологій у в'єтнамській економіці, націленій на інноваційність.

"Також буде обговорюватися зміцнення міждержавних зв'язків за допомогою освітніх обмінів і розподілу робочої сили. Водночас на порядку денному стоятимуть питання боротьби зі зміною клімату та зміцнення миру, процвітання і стабільності в регіоні", — йдеться в заяві Білого дому.

Нагадаємо, у своєму історичному циклі про боротьбу окремих країн проти переважаючого ворога, яким з певних причин не вдалося укласти якісні воєнно-політичні союзи і довелося самостійно захищати своє право на існування, Фокус нещодавно писав про В'єтнам. Життя цієї країни в середині XX ст. перетворилося на справжнє пекло. В'єтнамці воювали проти Франції (у середині XX ст. — потужної колоніальної імперії), США та Китаю.

Нагадаємо, 15 липня президент США Джо Байден заявив, що повернення українського Криму важливе для закінчення повномасштабної війни з Росією, але є й інші важливі питання.