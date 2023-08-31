Розправлявся з опонентами Лукашенка: у Швейцарії судитимуть колишнього білоруського силовика

За даними ЗМІ, підозрюваний Юрій Харауський був причетний до серії зникнень провідних діячів білоруської опозиції 199 року — ексглави МВС Білорусі Юрія Захаренка, віцепрем'єра перших років президентства Лукашенка Віктора Гончара і друга останнього Анатолія Красовського.

У вересні в суді міста Санкт-Галлен у Швейцарії розпочнеться процес у справі Юрія Харауського, колишнього члена спеціального загону швидкого реагування (СЗБР) Міністерства внутрішніх справ Білорусі. Про це оголосила неурядова організація TRIAL International, яка супроводжувала позов проти Харауського.

Припускають, що Харауський був причетний до низки випадків зникнення видатних діячів опозиції в Білорусі 1999 року. Серед зниклих фігур були колишній міністр внутрішніх справ Юрій Захаренко, віцепрем'єр на початку президентського правління Олександра Лукашенка Віктор Гончар і його колега Анатолій Красовський.

Сім'ї осіб, які пішли з життя, робили безліч спроб домогтися інформації про те, де перебувають вбивці їхніх близьких. Однак правоохоронні органи Білорусі постійно відмовлялися переслідувати підозрюваних і не вдавалися до притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Суд над Харауським відбудеться 19-20 вересня і стане першим у Швейцарії в рамках універсальної юрисдикції у справі про насильницькі зникнення.

Уперше ім'я колишнього білоруського силовика стало публічним 2019 року, коли він розповів DW про причетність до політичних убивств Захаренка, Гончара і Красовського. Харауський на той час виїхав із Білорусі до Європи, де попросив політичного притулку.

Юрій Харауський

Нагадаємо, що 9 березня поточного року Олександр Лукашенко підписав закон про смертну кару для тих, хто вчинить державну зраду. Торкнеться це насамперед чиновників і військовослужбовців Білорусі. Як зазначили у пресслужбі глави держави, спрямовані такі дії на те, щоб зупинити екстремістську та антидержавну діяльність.

21 лютого повідомлялося, що Палата представників Білорусі ввела смертну кару для військових за держзраду. Зміни до законодавства вносять "з метою стримування деструктивних елементів, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі".