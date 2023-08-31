Шансів знайти живих майже немає: понад 60 людей загинули внаслідок пожежі в ПАР, — ЗМІ (відео)

За інформацією рятувальників, у будівлі могли проживати щонайменше 200 осіб — безхатченки організували "неформальне поселення" в будинку, поки займалися пошуком іншого житла.

Щонайменше 63 людини загинули і 43 дістали поранення 31 серпня внаслідок пожежі, що спалахнула посеред ночі, у центральному діловому районі найбільшого міста ПАР Йоганнесбурзі, повідомляє Reuters.

"Служба управління з надзвичайних ситуацій міста Йоганнесбурга може підтвердити, що кількість загиблих зросла до 63", — ідеться в повідомленні.

Роберт Мулаудзі, представник екстрених служб, попередив, що кількість загиблих може ще більше зрости, оскільки безліч людей опинилися під замком у "вогняній пастці".

"За 20 років служби я ніколи не стикався з чимось подібним", — додав Мулаудзі.

Пожежники зараз перебираються з поверху на поверх. Принаймні одна дитина загинула. Людей, які шукають своїх близьких, попередили, що шанси знайти їх живими "дуже малі".

Будівля в центральному діловому районі описується як "неформальне поселення", куди переїхали безхатченки в пошуках житла. За словами очевидців, там могло проживати щонайменше 200 осіб.

Одна жінка, яка шукає свою дочку, зі сльозами на очах сказала репортерам: "Це не те місце, де хтось може жити. Я намагалася вмовити її повернутися додому, щоб вона могла повернутися до того життя, яким жила раніше".

Пожежники, які прибули на місце, евакуювали мешканців, але зараз триває пошуково-рятувальна операція. Влада заявила, що пожежу здебільшого загасили, але дим усе ще просочувався з вікон почорнілої будівлі. З вікон звисали мотузки простирадл та інших матеріалів, і незрозуміло, чи використовували їх люди, намагаючись втекти. Причину пожежі поки що не встановлено.

Нагадаємо, 31 серпня повідомлялося, що екстремальні лісові пожежі стали частішими на 25% через зміни клімату. Нове дослідження виявило зв'язок між зростаючою глобальною температурою і нещадними пожежами, що поширюються зі швидкістю 4 000 га на день.

Крім цього, 22 серпня в Греції на місці лісових пожеж знайшли 18 обгорілих тіл. Оскільки про зникнення людей не заявляли, пожежники вважають, що загиблі — мігранти. Країна вже місяць потерпає від великих пожеж через сильну спеку.