Слідом за Путіним: Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії, — Reuters

За даними журналістів, Китай представлятиме прем'єр-міністр Лі Цян. Російську делегацію після відмови Володимира Путіна очолить глава МЗС Сергій Лавров.

Президент Китаю Сі Цзіньпін, імовірно, не візьме участі в саміті G20. Його замінить прем'єр міністр КНР Лі Цян. Про це повідомляє Reuters.

Державні службовці з Індії та Китаю, пов'язані з підготовкою саміту G20 у Нью-Делі, повідомили агентству, що, ймовірно, на цьому заході Китай буде представляти прем'єр-міністр Лі Цян замість глави держави Сі Цзіньпіна.

Два іноземні дипломати, які перебувають у Китаї, а також державний службовець з іншої країни G20 також підтвердили, що, ймовірно, Сі Цзіньпін не буде присутній на заході. Причина цього скасування участі залишається невідомою.

Планувалося, що під час саміту відбудуться переговори між главами США і Китаю, на яких передбачалося обговорити вирішення протиріч між двома країнами. Президент США Джо Байден підтвердив свою участь у цьому саміті. Останнє особисте спілкування між ним і Сі Цзіньпіном відбулося на полях саміту G20 у листопаді 2022 року, який пройшов на острові Балі.

Нагадаємо, що в Індії підтвердили, що президент Росії Володимир Путін не буде особисто присутнім на саміті G20, який відбудеться у вересні в Нью-Делі.

18 серпня експерт пояснив, чому Україну не запросили на саміт G20 в Індії. Саміт G20 в Індії стане другим раундом мирних ініціатив щодо України, але цього разу за участю Російської Федерації. Крім цього, Фокус писав про те, чому саміт G20 відбудеться без України та як це вплине на перебіг війни. Індія відмовилася запрошувати Україну на саміт G20, але запросила особисто Путіна. Країна досі не підтримала Київ і продовжує торговельні відносини з Москвою.