Хочуть поговорити з РФ: експерт пояснив, чому Україну не запросили на саміт G20 в Індії

Саміт G20 в Індії стане другим раундом мирних ініціатив щодо України, але цього разу за участю Російської Федерації.

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На попередніх переговорах у Джидді було багато претензій на тему того, що російську сторону не запросили для обговорення мирних ініціатив. Про це в коментарі Фокусу розповів політичний експерт Ігор Попов.

"Саміт G20 можна розглядати, як другий раунд переговорів щодо мирної ініціативи для України. Перший був у Джидді, другий — у Нью Делі, а фінал — уже в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. У Саудівській Аравії було багато претензій через те, що немає представників Росії, зараз вона буде без участі України. Тобто, що ми маємо — нам дали можливість висловитися і донести свої позиції, зараз таку можливість дадуть Росії. Потім мають знайти спільний знаменник уже на Генасамблеї ООН у вересні цього року", — каже експерт.

За словами Попова, дуже мала ймовірність того, що Путін приїде особисто на зустріч, найімовірніше представництво буде на рівні прем'єра Михайла Мішустіна або міністра Сергія Лаврова.

Під час саміту треба чекати хвилю інформаційних провокацій від російської пропаганди. Насамперед там намагатимуться спотворювати реальність зі зроблених заяв і намагатимуться підняти хвилю критики і невдоволення, як це відбувається зараз проти Індії.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Хочуть послухати Путіна. Чому саміт G20 відбудеться без України і як це вплине на перебіг війни".