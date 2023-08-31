Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно подав у відставку (фото)

Бен Воллес має намір піти з політики та зайнятися тими частинами життя, якими знехтував, працюючи в уряді. Міністр оборони продовжує підтримувати політику прем'єр-міністра Ріші Сунака.

30 серпня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно написав лист про відставку з посади прем'єр-міністру Ріші Сунаку. Про це повідомили в Sky News.

У листі до прем'єр-міністра Воллес високо оцінив Збройні сили та розвідку, з якими він працював з 2016 року, допомогу уряду Україні під час війни. Також він подякував Ріші Сунаку за інвестиції у Збройні сили Великої Британії та додав: "Ви і уряд матимете мою підтримку".

"Після довгих роздумів я вирішив попросити, щоб мені дозволили зробити крок назад. Я виграв своє місце у 2005 році, і через стільки років настав час для мене інвестувати у ті частини життя, якими я знехтував, і досліджувати нові можливості", — сказав Бен Воллес.

Лист Бена Воллеса до Ріші Сунаку Лист Бена Воллеса до Ріші Сунаку

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у відповіді зазначив, що Воллес "з відзнакою послужив" Великій Британії. Також він похвалив його "стратегічне передбачення та ясність".

"Відданість і майстерність, з якими ви виконували свої обов’язки як держсекретаря оборони, були типовими для вашої віри в державну службу та глибокої відданості збройним силам та безпеці Сполученого Королівства. Ви залишаєте Міністерство оборони та Збройні сили добре готовими дивитися в майбутнє", — написав Ріші Сунак у відповідь на лист Бена Воллеса.

Відповідь Ріші Сунаку на лист Бена Воллеса Відповідь Ріші Сунаку на лист Бена Воллеса

Бен Воллес: що відомо

Бен Воллес прийшов у політику у 1999 році у складі шотландського парламенту. Його називають "довгоживучим" міністром, оскільки з 2014 року Воллес "пережив" п'ять прем'єрів. Також він є однією з ключових фігур в уряді, які вимагають від Великої Британії та союзників підтримувати Україну.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вперше повідомив, що йде у відставку 16 червня. З його слів, це не було пов'язано з поточними проблемами Консервативної партії. У липні він підтвердив, що піде у відставку восени під час наступної перестановки в кабінеті міністрів Ріші Сунака. Після відставки він планує повністю піти з великої політики.

Раніше ЗМІ писали, що рішення Бена Воллеса піти у відставку може бути пов'язане з невдалою пропозицією прем'єр-міністра Ріші Сунака переконати президента США Джо Байдена та інших членів Північноатлантичного альянсу призначити його на пост глави НАТО.