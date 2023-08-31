Без згоди уряду: президентка Грузії розпочинає "турне за кандидатський статус" у ЄС

За даними журналістів, за конституцією країни зовнішня політика є "прерогативою уряду", і президент має виконувати представницькі функції в міжнародних відносинах Грузії тільки за згодою уряду. Однак думки уряду і президентки розійшлися.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі починає свій перший із запланованих візитів до країн Європи, попри те, що уряд висловив невдоволення та відмовився затвердити ці поїздки. Про це повідомляє Interpressnews.

31 серпня Зурабішвілі прямує в Німеччину, де планується зустріч із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Цю інформацію поширила пресслужба адміністрації грузинської лідерки.

"Із цим візитом президентка Грузії розпочинає зустрічі з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС", — зазначили в комюніке.

Перед цим стало відомо про розбіжності уряду Грузії та плани президентки Саломе Зурабішвілі на проведення 10 закордонних візитів.

Серед них — цьогорічна поїздка в Німеччину, візит в Україну на День Незалежності, а також майбутні поїздки протягом вересня, жовтня, листопада й грудня до Швейцарії, Болгарії, Польщі, Бельгії, Данії, Чехії, Ізраїлю, ОАЕ.

У пресслужбі уряду прокоментували, що за конституцією країни зовнішня політика є "прерогативою уряду", і президент має виконувати представницькі функції в міжнародних відносинах Грузії тільки за згодою уряду.

У "Грузинській мрії" заявили, що президентка порушує конституцію країни, якщо вирушає в закордонні візити без згоди уряду.

Зарубіжні візити Зурабішвілі, погляди якої на суспільно-політичну ситуацію відрізняються від позиції "Грузинської мрії", і до того неодноразово викликали суперечки.

Нагадаємо, що біженці з Росії встигли придбати в Грузії понад 6 тисяч квартир. Чоловіки часто тікали в країну від "часткової мобілізації" через наземний КПП "Верхній Ларс".

У квітні скривджені росіяни скаржилися на утиски в Грузії та просили Росію ввести війська.