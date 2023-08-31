Відвезли в лікарню: танці неадекватної російської туристки налякали людей на Балі, — ЗМІ

За даними місцевого видання, туристка влаштувала танці в магазині без видимої причини. Поліціянтам довелося затримати її.

На острові Балі в Індонезії російська туристка влаштувала істерику в одному з магазинів і була затримана поліцією. Про це повідомляє місцеве видання Nusa Bali.

Інцидент стався в популярному у російських туристів районі Унгасан. За словами очевидців, жінка почала "бешкетувати і танцювати без видимої причини". Перелякані люди викликали поліцію.

Прибулі на місце поліціянти виявили 24-річну росіянку в магазині. Після умовлянь жінка вийшла з магазину, але незабаром знову почала поводитися неадекватно.

Поліціянти спробували надіти на неї кайданки, але вона чинила опір. Жінка почала вириватися і кидатися на присутніх.

У підсумку поліціянти забрали жінку в лікарню. Медики не виключають, що в неї були проблеми з психікою.

Після обстеження в клініці росіянку буде притягнуто до відповідальності за порушення громадського порядку.

Раніше повідомлялося, що за своє лікування на острові Балі в Індонезії австралієць заплатив 370 тисяч доларів, оскільки не прочитав один пункт дрібним шрифтом.

Також нагадаємо, у серпні український гурт Quest Pistols розповів про свій виступ на Балі, де нібито були присутні росіяни.