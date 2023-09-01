"Він мене називає своїм другом": Путін анонсував зустріч із Сі Цзіньпіном (відео)

За словами російського лідера, голова Китаю "багато особисто робить" для зміцнення відносин між двома країнами. При цьому Путін заявив, що і сам вважає його другом.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що незабаром відбудеться його зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном. Про це лідер країни-агресора заявив 1 вересня під час відкритого уроку "Розмова про важливо", передає російське агентство "ТАРС".

"У нас буде захід і зустріч буде з головою Китайської Народної Республіки. Він мене називає своїм другом, я із задоволенням називаю його своїм другом", — завив Путін.

Він зазначив, що лідер КНР "багато особисто робить" для розвитку двосторонніх відносин і зв'язків.

"І ми з ним обов'язково обговоримо, що можна зробити ще в цьому напрямку — у напрямку розвитку гуманітарних контактів", — додав Путін.

Остання зустріч Путіна і Сі

Нагадаємо, остання зустріч Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна відбулася 20 березня 2023 року. Путін тоді заявив, що уважно ознайомився з планом Китаю щодо врегулювання ситуації в Україні. А Сі заявив, що, на його думку, наступного року росіяни підтримають кандидатуру Путіна на виборах, оскільки "завдяки його сильному керівництву країна досягла великих висот".

Зазначимо, що напередодні візиту росЗМІ опублікували статтю китайського лідера про відносини з Росією. У ній Сі Цзіньпін укотре назвав війну в Україні "кризою", наголосив на необхідності виконання "мирного плану Китаю" і заявив, що російсько-китайські відносини приречені на "вічну дружбу" та економічний успіх.