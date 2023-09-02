Масштабна пожежа під Петербургом: у РФ загорілася будівля холодокомбінату (відео)

За даними росЗМІ, пожежа спалахнула на площі 1400 кв. метрів виробничої будівлі, де зберігалися харчові продукти. Унаслідок загоряння утворився величезний стовп чорного диму.

На території підприємства в Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа. Як повідомили 2 вересня російські ЗМІ з посиланням на МНС РФ, загорілася двоповерхова виробнича будівля холодокомбінату, площа загоряння сягнула 1400 кв. метра.

Журналісти уточнили, що пожежа спалахнула в селищі Металострой під північною столицею РФ, після чого їй присвоїли другий ранг небезпеки. На опублікованому відео можна помітити величезний стовп густого диму, що піднімається над містом. Причина такого сильного задимлення в тому, що загорівся нібито склад зберігання харчових продуктів.

"До ліквідації події залучено від РСНС: 21 одиницю техніки та 81 особу особового складу, зокрема від МНС: 16 одиниць техніки та 68 осіб особового складу", — повідомила пресслужба МНС.

Пізніше надійшла інформація, що пожежникам вдалося локалізувати осередок загоряння. Про причини пожежі поки що не повідомляють.

"Похмурі наслідки пожежі в Металострої — двоповерховий склад зберігання харчових продуктів тепер більше схожий на декорації фільму-катастрофи", — пишуть росЗМІ.

Також було зазначено, що через сильне задимлення Росспоживнагляд і Центр гігієни та епідеміології взяли проби атмосферного повітря на вміст забруднювальних речовин, після чого їх перевірять у лабораторіях, щоб з'ясувати, чи немає небезпеки для жителів найближчих будинків.

Раніше повідомлялося, що в Москві недалеко від станції Площа трьох вокзалів Ленінградського вокзалу 29 серпня почалася сильна пожежа. За даними росЗМІ, загорілося 600 кв. метрів складських приміщень за Ленінградським вокзалом.