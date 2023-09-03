У Санкт-Петербурзі спалахнула нафтобаза, прогриміли потужні вибухи, — росЗМІ (фото, відео)

За даними МНС РФ, площа займання склала 800 квадратних метрів. Про постраждалих інформація наразі не уточнюється.

Уранці 3 серпня в Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) місцеві жителі чули звуки вибухів, у районі нафтобази "Ручьи" неподалік від залізничної станції в Красногвардійському районі. Про це повідомило російське видання "Осторожно, новости".

"У Санкт-Петербурзі велика пожежа в районі нафтобази "Ручьи" в Красногвардійському районі. Місцеві жителі повідомляють, що чули звуки вибухів у районі загоряння біля Піскарівського проспекту", — йшлося в повідомленні.

За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, пожежа розповсюдилася на ангар, існує загроза подальшого поширення вогню. За словами очевидців, на місці пожежі зберігалися газові балони та пальне.

Видання Readovka зазначає, що пожежа могла статися через загоряння однієї з цистерн із паливом.

"Над Красногвардійським районом у Петербурзі піднявся чорний стовп диму, після чого місцеві жителі почали чути звуки, схожі на вибухи", — йшлося в повідомленні.

У "Фонтанці" повідомили, що площа займання — 800 квадратних метрів. За інформацією журналістів, пожежа спалахнула на території автосервісу. Тоді як ангар, що палає, стоїть поруч із нафтобазою.

У МНС РФ заявили, що в Красногвардійському районі загорівся ангар на площі 800 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 1 вересня в Підмосков'ї спалахнув цех заводу з виробництва електроніки для ракет. За даними російських журналістів, загоряння сталося в цеху після того, як сили протиповітряної оборони РФ нібито збили дрон, схожий на український безпілотник "Бобер", у районі підмосковного міста Люберці.

Того ж дня в трьох областях РФ було чутно вибухи. Зокрема, безпілотники були помічені в районі Москви, в Курській і Бєлгородській областях.