Китай не зможе обігнати США як найбільшу економіку світу, — Bloomberg Economics

Економіка Китаю "охолоджується" швидше, ніж очікували світові експерти. Вони стверджують, що її зростання до 2030 року сповільниться до 3,5%, а до 2050-го — до 1%.

Китай практично ніколи вже не зможе перевершити економіку США як найбільшу у світі, а тим більше утриматись у лідерах. Так вважають фахівці агентства Bloomberg Economics.

"Китай переходить на шлях повільнішого зростання раніше, ніж ми очікували. Відскок після COVID вичерпав себе, що відображає поглиблення спаду на ринку нерухомості та зниження довіри до Пекіна в управлінні економікою. Слабка довіра ризикує закріпитися, що призведе до тривалого стримування потенціалу зростання", — наголошує Bloomberg.

Основними передумовами такого значного спаду в економіці називають падіння експорту, нерозсудливі заходи щодо боротьби з пандемією та поглиблення кризи на ринку нерухомості, на якому вже давно розвивається справжній "міхур". При цьому економісти провідних країн вказують на структурні зміни в економіці Китаю, які заглиблюються в міру падіння цін на сировину та експортні товари. Також спостерігається значне скорочення населення вперше з 1960-х років, що позначається на зростанні продуктивності.

Важливим вважають експерти Bloomberg наростання геополітичної напруги між Китаєм та країнами глобального Заходу, що може бути спричинене останніми політичними кроками китайських політиків у нинішніх реаліях агресії Росії проти України.

Однак дефляція в Китаї, що викликає тривогу по всьому світу, не така безнадійна, як здається на перший погляд. І хоча президент США Джо Байден назвав економіку КНР "бомбою уповільненої дії", експерти зауважують, що уповільнення темпів китайської економіки позначиться на зниженні світових цін на нафту, при цьому вигоду зможуть отримати країни, що розвиваються.

"Ціни виробників у Китаї скоротилися протягом останніх 10 місяців, а це означає, що вартість товарів, що постачаються з країни, падає. Це приємна новина для всього світу, який все ще бореться із високою інфляцією", — зауважили фахівці Bloomberg.

Свої можливості в активнішому залученні іноземних інвестицій бачать такі конкуренти, як Індія, яка готує саміт G20 і вже повідомила про те, що КНР на форумі представлятиме не Сі Цзіньпін, а прем'єр-міністр Лі Цян. Крім цього, Фокус писав про те, чому саміт G20 відбудеться без України та як це вплине на перебіг війни.

Також стало відомо, які виклики кидає Китай США, нарощуючи потужності свого військово-промислового комплексу на тлі спаду китайської економіки в цілому.