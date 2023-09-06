Українка з дітьми загинули в ДТП у Великобританії: 15-річна донька залишилася сиротою (фото)

Сталася аварія в Північному Йоркширі на ділянці дороги, яка вважається вкрай небезпечною. За 7 місяців до аварії діти втратили ще й батька.

У Великій Британії в ДТП загинули українка та ще двоє маленьких дітей. Перед цим в Україні в іншій аварії на смерть розбився їхній батько. Про це повідомляє Dailymail 5 вересня.

Сталася ДТП ще 3 вересня в Північному Йоркширі на трасі А61 між Саут-Стейнлі та Ріплі. Учасниками трагедії стали автомобілі Vauxhall Meriva, Toyota Aygo і пасажирський автобус, який рухався з ними в одному напрямку.

Загинула 35-річна Дарина Бартенєва, а також двоє її дітей — 6-річний син Ігор Бартенєв і 15-річна падчерка Анастасія Бартенєва, які перебували в транспортному засобі Vauxhall Meriva. Водій автобуса та кілька пасажирів дістали незначні поранення.

Аварія сталася на трасі, яка вважається досить небезпечною. Раніше там уже відбувалася величезна кількість зіткнень транспортних засобів.

У Великій Британії сталася смертельна аварія з українцями Фото: Скриншот

Батько дітей загинув в українській ДТП ще в лютому 2023 року, і внаслідок цього єдиною вцілілою із сім'ї залишилася 15-річна донька.

Волонтерка Донна Чілкотт розповіла, що сім'ю прихистили в місті Ріпон після початку повномасштабної війни в Україні, де їх дуже тепло прийняло місцеве населення. Жінка зібрала понад 8 тисяч фунтів для дівчинки, яка залишилася повною сиротою.

"Це розбиває серце, особливо щодо дівчинки. Вона втратила свого батька в лютому в Україні, а потім втратила всю свою сім'ю в ще одній автокатастрофі. Наскільки мені відомо, батько також загинув у ДТП. Зараз підлітком опікується друг родини", — написала Донна Чілкотт.

Наразі правоохоронці збирають усі докази у цій справі щодо винуватців аварії.

Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що в польському місті Тітусін сталася смертельна ДТП з автобусом, який перевозив українців. 33-річний чоловік помер на місці, а ще двоє людей постраждало.