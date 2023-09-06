Хотів сфотографуватися: німецький турист зламав статую Нептуна у Флоренції

Турист збив шматок мармурової колісниці і зламав копито коня, піднімаючись на 500-річний фонтан Нептуна у Флоренції.

22-річний турист із Німеччини зіпсував статую Нептуна у Флоренції. Це не вперше, коли туристи псують пам'ятки архітектури в Італії. Але у Флоренції молодий чоловік був дуже наполегливий: намагаючись піднятися на статую у фонтані 16-го століття, він відбив від неї кілька шматків мармуру. Про це пише Daily Mail.

Тепер німцеві загрожує величезний штраф. Він відбив шматок мармурової колісниці морського бога і зламав копито коня, коли дерся нагору, щоб зробити фотографію.

Ім'я вандала не розголошують, але збитки оцінюють у 4272 фунтів стерлінгів.

Турист дереться на фонтан

Його спроба піднятися на статую потрапила на камери спостереження. Вони зафіксували, як чоловік швидко прямує до фонтану, що розташований у центрі міської площі Пьяцца делла Синьйорія, залазить до самого фонтану, потім на статую, позує для знімка, а потім швидко тікає.

Мер Флоренції Даріо Нарделла опублікував відеоролик, супроводжуваний фотографією людини, що стоїть поруч зі статуєю.

Він написав: "Цей турист вирішив, що найкраще забратися на Нептуна заради селфі. Спрацювала сигналізація".

Мер Нарделла зазначив, що особу туриста встановлено і йому доведеться заплатити великий штраф.

Туриста знайшли протягом кількох годин, а мер додав, що завдяки вуличним камерам особу вандала було встановлено.

"Немає жодних виправдань проти вандалізму щодо культурної спадщини", — заявив мер.

Фонтан був створений Бартоломео Амманнаті і Джамболоньєю між 1563 і 1565 роками на честь відкриття нового акведука. Він також відомий як Biancone (Білий велетень) через блискучий мармур.

Морський бог на колісниці, запряженій чотирма кіньми, оточений трьома юними Тритонами і чотирма фігурами, що представляють духа океану Доріс, її доньку Фетіду-Нереїду і двох інших морських божеств. У центрі височіє фігура Нептуна. Фонтан після відкриття критикували за невідповідність фігур. Бенвенуто Челліні, конкурент Амманаті, навіть написав їдку епіграму, адресовану супернику: "Амманаті, Амманаті, скільки ж мармуру ти зіпсував".

Вандалізм у Флоренції — лише останній із серії інцидентів із туристами, які пошкодили італійські пам'ятки цього року.

У липні 17-річна дівчина зі Швейцарії вирізала свої ініціали на Колізеї в Римі, і її зняв місцевий гід, який заявив, що таких інцидентів були вже десятки. Він згадав, що деякі туристи відколупують камінчики від стін Колізею на пам'ять.

У червні 27-річного Івана Димитрова, тренера з фітнесу з Брістоля, спіймав на камеру американський відпочивальник Раян Лутц, коли він видряпував на цегляній кладці Колізею слова "Іван і Гейлі 23" своїми ключами.

Його і його подружку Гейлі було знайдено в Болгарії, після того, як їх ідентифікували за записами камер відеоспостереження і записами готелів.