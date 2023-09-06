"Кишинів не сплачуватиме Росії вигадані борги", — прем'єр Молдови

Уряд Молдови провів незалежний аудит, який не підтвердив заборгованість молдавської газотранспортної компанії перед російським "Газпромом". Кишинів готов сплатити трохи більше 1% вигаданого боргу.

Молдова пропонує "Газпрому" виплату у розмірі 8,6 мільйона доларів, аби покінчити з історією про "історичний борг країни за газ". Про це йшлося на брифінгу уряду країни, що відбувся 6 вересня, повідомляє молдавське видання Newsmaker.

Як заявив міністр енергетики Молдови Віктор Парліков, більша частина боргу не підтверджена, про що свідчать висновки міжнародних аудиторів.

"Аудит підтверджує, що стосовно найбільшої частини боргу або не подано всіх документів, або вона не підлягає виконанню. Тобто із 709 мільйонів доларів більша частина не підтверджена або нездійсненна", — заявив міністр.

Крім того, аудит визнав, що у Moldovagaz є право висунути фінансові вимоги до "Газпрому" як материнської компанії стосовно оплати транзиту газу та виконання зобов’язань з постачання газу молдавській стороні.

"Якщо ви пам'ятаєте, "Газпром" торік безпідставно скоротив обсяг постачань до Молдови", — пояснив Парліков.

Тож позиція уряду Молдови полягає в тому, що газотранспортна компанія Moldovagaz виплатить 8,6 мільйона доларів і всі претензії "Газпрому" до неї мають бути зняті.

"Молдова не платитиме за неіснуючими боргами. Ми не дозволимо покласти цей борг на плечі громадян. Молдова не збирається виплачувати неіснуючі борги", — заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр країни Дорін Речан.

Нагадаємо, що відповідно до угоди Moldovagaz і "Газпром" до 1 травня 2022 року мали підписати договір про врегулювання історичної заборгованості. Водночас молдавська сторона повинна була провести незалежний аудит цієї заборгованості, яка нібито сягає 700 мільйонів доларів. Однак Молдова попросила "Газпром" відтермінувати цю дату через те, що оголошення конкурсу на вибір аудиторської компанії збіглося з початком російської агресії проти України і великі аудиторські компанії відмовилися брати участь у конкурсі, щоб не відправляти своїх співробітників у Молдову.

11 серпня 2022 року Молдова уклала контракти з компаніями з Норвегії та Великої Британії на проведення аудиту боргів Moldovagaz. На це уряд виділив 800 тисяч євро.

Натомість Росія підраховує збитки російського газового монополіста. Як писав Фокус, "Газпром" втратив 40% своєї виручки. Але російська компанія продовжує погрожувати санкціями — відтепер Україні на суму 5 мільярдів доларів. Тож, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна не подовжуватиме з Росією дію контракту на транзит газу.