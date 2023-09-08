Гонконг пішов під воду: у місті пройшла найсильніша за останні 150 років злива (фото, відео)

Негода заблокувала роботу громадського транспорту, шкіл і бізнесу, а фондовий ринок був змушений скасувати ранкові торги. Місцева влада закликала людей залишатися вдома, а тим, чиї райони сильно затопило — шукати безпечний притулок.

У ніч на 8 вересня в Гонконзі сталася одна з найпотужніших злив — всього за одну годину випало 158 міліметрів опадів. Про це повідомляє видання Reuters.

За словами місцевих метеорологів, це найбільша кількість опадів, зафіксована з моменту початку спостережень у 1884 році. Сильна злива спричинила затоплення станцій метро, комерційних центрів, і багато водіїв виявилися заблокованими на дорогах.

Загалом, на території Гонконгу, включно з Коулуном і так званими Новими територіями, а також островами в північно-східній частині регіону, випало понад 200 міліметрів опадів. Ці райони стали найбільш постраждалими від сильної зливи. Деякі ділянки доріг були затоплені настільки, що жителі змушені були використовувати човни для переміщення.

Сильна злива повністю паралізувала роботу транспорту, освітніх установ і бізнесу. Унаслідок цієї стихії, фондовий ринок ухвалив рішення скасувати ранкові торги 8 вересня. Місцева влада активно закликала мешканців залишатися у своїх домівках, а тим, чиї райони зазнали сильних затоплень, радили шукати безпечні притулки.

Відомо, що внаслідок негоди постраждали 83 людини, з них троє — у важкому стані.

Через затоплення метро зупинило роботу принаймні на одній гілці в районі Вонг Тай Сін. Інші станції в мільйонному місті працюватимуть у звичайному режимі. Також припинили роботу 2 прикордонні пункти між Гонконгом і Шеньчженем — тимчасово там не проводять операції з оформлення пасажирів і вантажів.

Метеорологи попереджають, що потужна злива триватиме щонайменше до суботи, 9 вересня. Очікується, що може випасти до 500 міліметрів опадів. Наразі рятувальники докладають чималих зусиль, щоб ліквідувати наслідки стихійного лиха.

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Нагадаємо, що в Словенії на початку серпня пройшли сильні дощі. Зливи спричинили масштабні зсуви ґрунту, багато населених пунктів відрізало від зовнішнього світу.

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