"Я був здивований": експрезидент США розповів, як Путін колись образив його собаку

Джордж Буш-молодший вважає, що ця історія дуже показова для розуміння характеру Путіна.

Колишній президент США Джордж Буш-молодший пригадав історію, завдяки якій він краще зрозумів характер російського президента Володимира. Путіна. Про це експрезидент сказав під час форуму Yalta European Strategy, який пройшов 8-9 вересня у Києві, пише "Європейська правда".

"Він побачив мого тер’єра і сказав: "Хіба це собака?". Потім у Москві він запропонував показати свого собаку. Я погодився, і він показав великого собаку, сказавши, що той легко впорається з моїм. Я був здивований і сказав, що це мене ображає. На що Путін лише запитав: "Чому?" – розповів Буш-молодший.

Експрезидент США вважає, що ця історія є дуже показовою для розуміння характеру Путіна.

"Він завжди хоче демонструвати свою силу. Натомість він вважав Росію ослабленою державою і тому був ображений на весь світ", – розповів Буш-молодший.

Джордж Буш-молодший припустив, що підтримка України після президентських виборів у США знизиться.

"В обох партіях є тенденції до ізоляціонізму. Тому важливо, щоб хтось пояснював американцям, чому Україна важлива. Якщо Україна впаде, то якою буде доля її сусідів, зокрема Польщі чи Румунії? І наприкінці я маю ще дещо сказати. Слава Україні! І тримайтеся", – сказав він.

Нагадаємо, що президент Бразилії заявив, що Володимира Путіна не заарештовуватимуть у Бразилії, якщо він відвідає саміт G20, який відбудеться в Ріо-де-Жанейро наступного року.

Раніше повідомлялося, що Путін підвищив у званні трьох генералів РФ. За даними експертів, президент Росії спеціально підвищив топофіцерів, щоб винагородити лояльність вищому російському військовому командуванню, а не для того, щоб визнати успіхи ЗС РФ на фронті.