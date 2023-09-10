"Може їхати до Бразилії": Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, — Reuters

У 2024 році Бразилія має приймати саміт країн "Великої двадцятки". Глава держави заявив, що готовий зустріти і Володимира Путіна.

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Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що Володимира Путіна, президента Росії, не заарештовуватимуть у Бразилії, якщо він відвідає саміт G20, який відбудеться в Ріо-де-Жанейро наступного року. Про це да Сілва заявив у коментарі журналістам у кулуарах зустрічі G20 у Делі, передає Reuters.

"Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його ні за що не заарештують", — зазначив він.

Роль Бразилії у війні в Україні

6 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні поступитися Кримським півостровом Росії для того, щоб припинити війну.

19 липня під час саміту лідерів країн ЄС, Латинської Америки та Карибського басейну президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що світ уже починає втомлюватися від російсько-української війни.

А 3 серпня президент Бразилії висловив невдоволення тим, що, на його думку, західні держави і Рада Безпеки ООН докладають недостатньо зусиль для припинення війни. Лула да Сілва вважає, що міжнародне співтовариство повинно активніше втручатися, щоб припинити насильство і сприяти мирному вирішенню збройного конфлікту.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розкритикував президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва через його висловлювання щодо дипломатичного врегулювання російсько-української війни.