Понад 2100 загиблих: іноземні рятувальники прямують до зони землетрусу в Марокко, — Guardian

Марокканська влада заявила, що прийняла допомогу тільки від чотирьох іноземних держав, тоді як багато інших країн також заявили, що готові надіслати її. Жертвами землетрусу стали щонайменше 2100 осіб.

До рятувальної операції після землетрусу у Марокко долучилися фахівці Іспанії, Британії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають надіслати пошуково-рятувальні групи, повідомило міністерство внутрішніх справ країни, пише Guardian.

Причиною обмеження влада назвала "відсутність координації, яка може бути контрпродуктивною", зазначає ЗМІ.

Міністерство оборони Іспанії повідомило, що у країну катастрофи вже направлено 86 рятувальників з пошуковими собаками, а з авіабази Аль-Удейд поблизу Дохи в Катарі вилетів літак допомоги, щоб приєднатися до тих, хто вже шукає вцілілих у зруйнованих селах Атлаських горах Марокко.

"Ми надішлемо все, що потрібно, тому що всі знають: ці перші години є ключовими, особливо якщо є люди, поховані під завалами", — підкреслила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Марокко не відмовляється категорично від інших пропозицій, але вони можуть бути прийняті, "якщо країна матиме потреби", наводить Guardian слова представника міністерства оборони. Він уточнив, що підрозділи цивільного захисту і збройні сили Марокко були розгорнуті негайно.

Що відомо про землетрус у Марокко

Землетрус магнітудою 6,8 стався 8 вересня і виявився найбільшим у Марокко за понад шість десятиліть. Епіцентр лиха було зафіксовано під віддаленим скупченням гірських сіл у 45 милях на південь від Марракеша, але землетрус вразив інфраструктуру аж до північного узбережжя країни. Землетрус знищив з лиця землі цілі села на пагорбах гірського хребта Атлас.

Землетрус у Марокко стався у гірських районах провінції Аль-Хауз Фото: Скріншот

Уряд повідомив про щонайменше 2122 загиблих на ранок 11 вересня та понад 2421 поранених, багато з яких у критичному стані. За даними громадського телебачення Марокко, понад 18 000 сімей постраждали від землетрусу у провінції Аль-Хауз, місці його епіцентру.

Так, команда журналістів з AFP повідомила, що віддалене село Тафегахте, розташоване за 40 миль (60 км) від Марракеша в провінції Аль-Хауз, було майже повністю зруйноване, і залишилося тільки кілька будівель. Лише в провінції Аль-Хауз влада зафіксувала понад 1300 смертей.

Крім того, частково пошкоджено середмістя історичної Медіни Марракеша та її мережа провулків, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед руйнувань — обвалення мінарету мечеті, значно постраждали різні житлові квартали.

Червоний Хрест попередив, що для усунення збитків, заподіяних землетрусом, можуть знадобитися роки.

"Це не буде питанням тижня або двох… Ми розраховуємо, що це будуть місяці, якщо не роки", — сказав Хоссам Ельшаркаві, директор відділу Близького Сходу та Північної Африки.

У Марокко регулярно відбуваються землетруси вздовж північного узбережжя, зокрема землетрус магнітудою 6,3 поблизу міста Аль-Хосейма стався у 2004 році, внаслідок якого загинуло понад 600 людей.

Нагадаємо, Фокус писав про трагедію, що сталася у лютому цьогоріч у Туреччині і Сирії, і наразі вчені розкрили таємницю Східно-Анатолійського розлому, який виявився причиною цих двох руйнівних землетрусів. Раніше Фокус писав, що італійський геофізик Карло Доніолі стверджує, що Туреччина змістилася на кілька метрів на південний захід.

Крім того, у серпні землетрус магнітудою 5,5 стався у Китаї та два землетруси у КНДР поруч із військовим полігоном.