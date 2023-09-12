Змило цілі квартали: у Лівії повінь зруйнувала дамби, тисячі жертв (відео)

За словами журналістів, найсильніше постраждало місто Дерна, яке влада оголосила зоною лиха. Багато багатоповерхових будинків там частково завалилися.

Середземноморський шторм "Деніель" спричинив руйнівні повені в Лівії, які зруйнували греблі та змили цілі квартали в багатьох прибережних містах. Про це пише NBC News.

Повідомляється, що внаслідок повені загинуло близько 2000 осіб. Найбільші руйнування зафіксовано в Дерні. За словами місцевих жителів, багатоповерхові житлові будинки, що колись стояли далеко від річки, частково завалилися в багнюку.

Прем'єр-міністр Оссама Хамад заявив, що Дерна оголошена зоною лиха. У країні оголошено триденну жалобу.

Повінь у Лівії

Лівійський Червоний Півмісяць повідомив, що троє його співробітників загинули, допомагаючи сім'ям у Дерні. Представник збройних сил Лівії Ахмед аль-Мосмарі заявив, що зниклими безвісти вважаються від 5000 до 6000 осіб. Він пояснив катастрофу обваленням двох прилеглих гребель. У місті катастрофічна ситуація, відсутня електрика і зв'язок.

Також, як повідомив Червоний півмісяць, організація втратила зв'язок зі своїм представником, коли той намагався допомогти родині в місті Байда. Загалом, у Байді, за словами представника медичних служб, загинули 46 осіб. За даними Управління швидкої допомоги та надзвичайних ситуацій, ще 7 людей загинули в прибережному місті Сузи.

Повінь у Лівії

Нагадаємо, що 8 вересня землетрус магнітудою 6,8 стався і виявився найбільшим у Марокко за більш ніж шість десятиліть. Епіцентр лиха було зафіксовано під віддаленим скупченням гірських сіл за 45 миль на південь від Марракеша, але землетрус вразив інфраструктуру аж до північного узбережжя країни.