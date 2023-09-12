"Головне, що в Росії": у РФ відбулась аварійна посадка літака, який залетів надто далеко (фото)

Російський пасажирський літак пролетів зайві 600 км, щоб здійснити аварійну посадку серед поля. При цьому відомства РФ не можуть дійти згоди, де саме сталось приземлення.

Російський пасажирський літак здійснив аварійну посадку під час перельоту з Сочі в Омськ. На борту літака перебувало 159 пасажирів та шість осіб екіпажу. Російські чиновники припускають, що на борту стались неполадка внаслідок санкцій на РФ, через що росіяни не отримують запчастин для ремонту повітряних суден і не можуть збудувати або купити нові. Фокус зібрав інформацію про деталі події на основі даних зі ЗМІ, заяв чиновників, відомств та російських пабліків.

Перше повідомлення про аварійну посадку з'явилось близько 6:00 12 вересня. Зокрема, агентство "РИА Новости" вказало, що літак сів посеред поля у Новосибірській області.

Пізніше стало відомо, що ідеться про літак Airbas А320-214 з бортовим номером RA-73805, який здійснював переліт з Сочі до Омська. Він сів біля села Кам'янка на майданчик, який візуально обрали пілоти. Згідно з заявою Федерального агентства "Росавіація" подія сталась о 5:44 (за Москвою), на борту — 159 осіб та 6 членів екіпажу.

Інформація про літак, який здійснив аварійну посадку Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, якщо позначити маршрут польоту, то видно, що несправний літак перелетів зайві 600 км для того, щоб приземлитись.

Маршрут літака РФ, який здійснив аварійну посадку

Між тим губернатор Новосибірської області Андрій Травніков подає дещо іншу інформацію. З його слів, посадка відбулась о 9:44, на борту було 170 осіб. Місце посадки — не село у Новосибірському районі, а місцевість в Убінському районі. Різниця між точкою посадки, вказаною "Росавіацією" — більш як 170 км.

Місце аварійної посадки зі слів Травнікова Фото: Google Maps

Пізніше ГУ МНС у Новосибірській області уточнили кількість пасажирів — 167 осіб, з них 23 дитини.

Аварія з літаком у РФ: деталі

Згідно з офіційними даними, жертв та пожежі під час аварійної посадки не було. Опублікували навіть світлини з екіпажем, який стоїть у чистісінській формі біля аварійного виходу.

Екіпаж літака РФ Фото: РИА Новости

Як доказ того, що нічого надзвичайного не сталось, у мережі розмістили світлини з пасажирами літака. Стверджують, що їх перевезли у найближчий населений пункт та нагодували.

Пасажири літака, який приземлився під Новосибірськом Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Пізніше представники "Уральських авіаліній", якому належав літак, офіційно пояснили, що сталось. У літака відмовила гідросистема, внаслідок чого він втратив керування. На доказ цього навіть опублікували заяви "досвідчених пілотів", які підтвердили, що екіпаж діяв правильно.

На картці повітряного судна видно, що літаку майже 20 років, з них 10 років його експлуатують в Росії. Варто нагадати, що для подібних старих літаків у РФ немає запасних частин, оскільки країна потрапила під санкції через вторгнення в Україну.

Тим часом Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки експлуатації повітряного транспорту, пише "РИА Новости".

Російський паблік Baza опублікував деякі неофіційні деталі надзвичайної події. Зокрема, вказує, що про поломку стало відомо на підльоті до аеропорту в Омську. Особливість поломки така, що повітряному судну для посадки потрібна довша посадкова смуга, яку вони могли отримати у порту Новосибірська. Тому екіпаж і полетів далі. До Новосибірська не долетіли, бо, як з'ясувалось, не вистачило пального. Тому й сіли посеред "кукурудзяного поля". На фрагменті відео з місця подій один з пасажирів тішиться місцю приземлення: каже — "Головне, що в Росії".

Крім того, у мережі припускають, що літак раніше нелегально перереєстрували на нових власників. Начебто раніше ним володіла компанія AerCap з Ірландії, а "Уральські авіалінії" їх незаконно перереєстрували на себе. Офіційного підтвердження цим даним наразі немає, однак відомо, що після початку вторгнення президент Росії Володимир Путін дозволив реквізувати повітряні судна іноземних власників.

Нагадуємо, 10 вересня у РФ розбився приватний вертоліт, на борту якого перебував колишній депутат з Архангельської області. Між тим 23 серпня сталась авіакатастрофа з літаком власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Повітряне судно упало під Твер'ю, загинув Пригожин та ще шість працівників військової компанії.