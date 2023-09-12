"Видатна людина": Путін розсипався в компліментах Маску

За словами президента Росії, Ілон Маск є активним і талановитим, і всім у світі варто визнати це.

Президент Російської Федерації Володимир Путін охарактеризував американського мільярдера, засновника компаній Tesla і SpaceX, Ілона Маска як видатну і талановиту людину. Про це диктатор заявив під час Східно-Економічного форуму, трансляцію веде пропагандистський телеканал "Россия 24".

"Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска... Він безумовно видатна людина, це треба визнати... Я думаю, це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато чого виходить, зокрема за підтримки американської держави", — сказав він.

Ілон Маск і Starlink: деталі

Зазначимо, за кілька днів до виходу книги-біографії Ілона Маска стало відомо про його можливу причетність до зникнення сигналу супутників Starlink біля Криму в перші місяці вторгнення РФ в Україну. При цьому вказувалося, що нібито це сталося через його страх початку ядерної війни через аналог "Перл Гарбора".

Це вплинуло на спецоперацію ГУР Міноборони, які намагалися пошкодити військові кораблі ЧФ РФ, що стоять у бухтах окупованого півострова. Зокрема, спеціальні морські дрони втратили керування, не дійшли до цілі і їх просто викинуло на берег.

Представники ГУР Міноборони України прямо не підтвердили, що події розгорталися саме так. Стверджують, що розберуться в ситуації. Своєю чергою Ілон Маск заявив, що він зв'язок над Кримом не вимикав, тому що "просто його не вмикав".

Нагадуємо, 11 вересня ГУР МОУ показали кадри успішної спецоперації, яку вдалося провести в Чорному морі на півдорозі до Криму. Зокрема, українські спецпризначенці повернули контроль України над газовидобувними платформами — так званими "Вишками Бойка". Кількома днями раніше розвідники оприлюднили концепцію знищення військових цілей на території РФ. При цьому вказали, що знищують підприємства з виготовлення снарядів і ракет, а також логістику ЗС РФ.