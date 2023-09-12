Зареєстровані в РФ машини, які потрапили до Литви, будуть конфісковані, — міністр Білотайте
За словами віце-міністра закордонних справ Литви Йовіти Нелюпшене, ці санкції поширюються на всіх громадян ЄС, а не тільки на громадян Російської Федерації.
Міністр внутрішніх справ Литовської Республіки Агне Білотайте 12 вересня заявила, що конфіскацією автомобілів, які в'їжджають до Литви з російською реєстрацією, займатиметься литовська митниця, повідомляє Lrt.
"Так, ті автомобілі, які зареєстровані в Росії, мають бути конфісковані, якщо вони в'їжджають до Литви, і цей контроль буде забезпечено митними органами, тому що це їхня функція, це робота і відповідальність митних органів", — сказала Білотайте.
Віце-міністр закордонних справ Йовіта Нелюпшене також повідомила, що санкції поширюватимуться як на автомобілі з російською реєстрацією, так і на автомобілі з російськими номерами.
"Роз'яснення Комісії, зроблене минулої п'ятниці, стосується саме автомобілів: наразі автомобілі, зареєстровані в Росії або ті, що мають російські реєстраційні знаки, не можуть в'їхати до Євросоюзу через санкції", — сказала Нелюпшене журналістам.
Вона уточнила, що ці санкції поширюються на всіх громадян ЄС, а не тільки на громадян Російської Федерації.
За словами віце-міністра, ці вимоги не поширюватимуться на тих, хто їде транзитом через Калінінград.
"Комісія сказала, що ми не можемо ввозити такі речі, навіть для тимчасового використання. Це досить жорстке трактування з боку комісії", — зазначила Йовіта Нелюпшене.
Чим обґрунтоване таке рішення
8 вересня Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо Росії, згідно з якою в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у Росії автомобілях може розцінюватися як заборонений імпорт.
Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС запровадив щодо Росії 11 пакетів санкцій. У Євросоюзі підкреслюють, що основна мета санкцій — обмежити можливість російської влади отримувати доходи і фінансувати війну.
Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що Литва відправила Україні нову партію військової допомоги на 41 млн євро. За повідомленням Міноборони Литви, Україні буде передано не тільки боєприпаси, а й ракетні комплекси NASAMS.