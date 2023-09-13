Суд ЄС відмовився зняти санкції з металургійного магната РФ

Голова ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашников спробував зняти євросанкції через Суд Євросоюзу, але у нього нічого не вийшло. Як і в більшості російських олігархів.

Російський мільярдер Віктор Рашников так і не зміг домогтися виведення його з-під санкцій Євросоюзу, які були впроваджені у зв'язку з російською агресією, пише Deutsche Welle. Суд Європейського союзу в Люксембурзі 13 вересня відхилив позов Рашникова, поданий 24 травня 2022 року.

"Згідно з ним, бізнесмен вважає, що Рада ЄС неправомірно і помилково внесла його до санкційного списку, порушивши Хартію ЄС про права людини і його право на ефективний судовий захист", — повідомляє видання.

Адвокати Рашникова, за словами DW, в основу свого захисту взяли нібито порушення принципу пропорційності, права на власність і свободу ведення бізнесу, а також принципу недискримінації. Зняття євросанкцій з Рашникова домагався і такий затятий прихильник путінської Росії, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

В Офіційному журналі ЄС, пише видання, Віктор Рашников позначений як один із провідних російських олігархів, великий платник податків у Російській Федерації.

"Останнім часом податкове навантаження на компанію зросло, що призвело до значного збільшення надходжень до російського державного бюджету. Таким чином, він є одним із провідних російських бізнесменів, зайнятих у галузях економіки, які забезпечують істотне джерело доходів для уряду РФ, що несе відповідальність за анексію Криму і дестабілізацію ситуації в Україні", — йдеться у тексті документа.

Зняття євросанкцій — що відомо

Пресслужба Суду ЄС прокоментувала DW, що на рішення суду ЄС чекають десятки позовів від росіян і білорусів, які оскаржують запровадження проти них євросанкцій.

"Більшу частину позовів подано 2022 року російськими бізнесменами, щодо яких діють такі заходи, як заморожування активів і заборони на в'їзд до Євросоюзу, однак виграти суд досі вдалося тільки матері Євгена Пригожина. Частково Суд задовольнив позов російського бізнесмена Олександра Шульгіна, однак це рішення ще може оскаржити Рада ЄС", — підкреслює видання.

При цьому більшу частину позовів російських олігархів відхилено.

"Зокрема, відхилено позови підприємця Михайла Гуцерієва, який потрапив до санкційного списку ЄС проти Білорусі за підтримку Олександра Лукашенка; позови співвласника компаній НОВАТЕК і СІБУР Геннадія Тімченка, а також його дружини Олени Тімченко; колишнього керуючого директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна; колишнього власника Трубної металургійної компанії (ТМК) Дмитра Пумпянського (після внесення до списку санкцій він вийшов із бенефіціарів і складу ради директорів ТМК), його дружини Галини Пумпянської та сина Олександра Пумпянського (який також залишив раду директорів ТМК)", — пише DW.

Рада ЄС, як зазначає видання, обґрунтувала санкції щодо цих осіб підтримкою ними політики влади РФ, що підриває територіальну цілісність України.

Наразі Суд ЄС у Люксембурзі розглядає понад 70 позовів від фізичних та юридичних осіб із РФ і Білорусі, які оскаржують рішення про санкції, повідомила DW пресслужба суду.

Нагадаємо, Фокус писав, що російський мільярдер Дмитро Пумпянський намагався спростувати через суд введені Євросоюзом санкції, але безуспішно. Стало відомо, що Високий суд у Лондоні відмовився підтримувати позов ділового партнера Романа Абрамовича Євгена Швидлера з приводу скасування британських санкцій.

Також Фокус зазначив, що 24 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії. Під обмеження Білого дому потрапили 11 фізичних і дві юридичні особи з РФ.

Однак, за словами журналістів, Євросоюз все ж таки збирається скасувати санкції проти російського бізнесмена Григорія Березкіна, мільярдера Фархада Ахмедова і колишнього очільника російської компанії електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна.