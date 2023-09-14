Повінь у Лівії: кількість загиблих у Дерні може сягнути позначки у 20 тисяч, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, що таку оцінку зроблено на підставі кількості знищених районів у місті.

Унаслідок повені в Лівії в місті Дерна могли загинути від 18 до 20 тисяч осіб. Про це заявив мер населеного пункту Абдулменам аль-Гаїті телеканалу Al Arabiya.

Повідомляється, що таку оцінку глава Дерни навів на підставі кількості знищених районів.

Зазначимо, що місто Дерна розташоване на узбережжі Середземного моря. Станом на 2005-й рік його населення становило 79 тисяч осіб.

Місто Дерна на карті Фото: Google

Нагадаємо, що циклон "Даніель" обрушився на північний схід Лівії 10 вересня і приніс у розташовані на узбережжі Середземного моря міста штормовий вітер і зливи з грозами. Затоплено багато житлових будинків, лікарень та об'єктів інфраструктури. Найсерйозніше постраждало місто Дерна, де зруйновано дві греблі і складається катастрофічна ситуація.