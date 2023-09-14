"Нейтрально змалював": Путін приховав деталі візиту Кім Чен Ина до РФ, щоб не посилити санкції

За даними аналітиків ISW, у Росії існують побоювання щодо можливості введення додаткових міжнародних санкцій проти країни через потенційну торгівлю з Північною Кореєю.

Президент РФ Володимир Путін, імовірно, відчуває занепокоєння щодо можливих наслідків публічного оголошення про співпрацю Росії з Північною Кореєю, адже це може призвести до посилення санкцій і порушення наявних механізмів їхнього обходу. Про це йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Ймовірно, Путін нейтрально змалював свою зустріч із Кімом", — підкреслюють аналітики.

Зазначається, що в РФ існують побоювання з приводу ризику введення вторинних міжнародних санкцій проти Росії через можливу торгівлю з Північною Кореєю. Також, це може призвести до посилення міжнародного контролю за ухиленням Росії від санкцій.

Крім того, зазначають в ISW, Росія не прагне надто проявляти свою зацікавленість у купівлі північнокорейських боєприпасів.

Раніше ЗМІ писали, що США готові "без вагань" відреагувати, якщо КНДР постачатиме зброю в РФ. За словами представника Держдепу Метью Міллера, Штати вже запровадили санкції проти організацій, які сприяли збройовим угодам між Північною Кореєю і Росією.

Також американські журналісти повідомили, що зустріч Путіна і Кім Чен Ина показує, як війна впливає на зовнішню політику РФ. Зазначається, що коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, то КНДР була однією з перших і небагатьох країн, які її підтримали.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чи будуть лідер КНДР Кім Чен Ин і президент РФ Володимир Путін обговорювати передачу зброї, і яке саме озброєння хоче отримати Кремль.