Людей ховають у братських могилах: у Лівії підтвердили 11 тисяч загиблих через повінь, — ЗМІ

За словами журналістів, приблизно 10 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти. Передбачається, що загалом загиблих може бути до 20 тисяч осіб.

Унаслідок стихійного лиха в Лівії, спричиненого штормом "Даніель" і обваленням дамб, загинули вже 11 300 осіб. Про це повідомив лівійський Червоний Півмісяць, пише видання Independent.

Як розповіла генеральна секретарка організації Марі ель-Дрезе, приблизно 10 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти.

За словами журналістів, найсильніше постраждало місто Дерна. Тисячі загиблих жителів довелося поховати в братських могилах. Передбачається, що загалом загиблих може бути до 20 тисяч осіб.

Видання зазначило, що рятувальні роботи та операції з повернення тіл були ускладнені конфліктом усередині країни, яка розділена між конкуруючими східними і західними адміністраціями. Визнаний міжнародним співтовариством Уряд національної єдності базується в Тріполі, на заході країни. Паралельна адміністрація діє на сході під контролем Лівійської національної армії Халіфи Хафтара, якому не вдалося захопити Тріполі під час кривавої 14-місячної облоги, що закінчилася 2020 року.

Нагадаємо, що знімки з космосу показали наслідки урагану "Даніель" у Лівії. Рідкісний середземноморський ураган завдав значних руйнувань через спричинену повінь і призвів до загибелі тисяч людей у зазвичай посушливій Лівії на півночі Африки. На знімках можна побачити тимчасові озера та річкові системи на території пустелі, а також райони, які затопило повінню прибережному місті Дерна.