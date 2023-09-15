Повінь у Лівії: метеорологи розповіли, як можна було запобігти загибелі тисяч людей

За словами генсека Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Тааласа, метеорологи в Лівії працюють у проблемних умовах. Так, IT-системи метеоцентру не функціонують належним чином. Також спостерігається серйозна нестача персоналу.

Національний метеорологічний центр Лівії випустив ранні попередження про екстремальну погодну подію до початку шторму "Даніель". Однак фахівці не змогли попередити про ризики, пов'язані з можливим руйнуванням дамб. Про це заявив генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Тааласа.

За словами Тааласа, метеорологи в Лівії працюють у проблемних умовах. Так, IT-системи метеоцентру не функціонують належним чином. Також спостерігається серйозна нестача персоналу.

"Трагедія в Лівії підкреслює руйнівні та каскадні наслідки екстремальних погодних умов для нестабільних держав і демонструє необхідність раннього попередження про численні небезпеки, що охоплюють усі рівні влади та суспільства", — сказав Тааласа.

Він зазначив, що рушійною силою ризику перед наслідками стихійних лих є політична ситуація. Ініціатива "раннього попередження для всіх" може допомогти врятувати життя людей.

Нагадаємо, що в Лівії підтвердили 11 тисяч загиблих через повінь. За словами журналістів, приблизно 10 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти. Передбачається, що загалом загиблих може бути до 20 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що циклон "Даніель" обрушився на північний схід Лівії 10 вересня і приніс у розташовані на узбережжі Середземного моря міста штормовий вітер і зливи з грозами. Затоплено багато житлових будинків, лікарень та об'єктів інфраструктури. Найсерйозніше постраждало місто Дерна, де зруйновано дві греблі і складається катастрофічна ситуація.