Як у романі "10 негренят": у Китаї зник міністр оборони після візитів до РФ і Білорусі, — FT

Глава Міноборони Китаю Лі Шанфу, який не з'являвся на публіці з кінця серпня, є останнім із кількох високопоставлених китайських чиновників, які зникли без пояснення причин. У США вважають, що він знятий з посади і перебуває під слідством.

Уряд США вважає, що зникнення міністра оборони Китаю Лі Шанфу є черговою ознакою заворушень у військовому та зовнішньополітичному істеблішменті Пекіна. Про це повідомляє видання Financial Times.

Джерела видання, які мають доступ до розвідданих США, заявили, що Вашингтон упевнений, що Лі Шанфу відсторонили від виконання обов'язків міністра оборони.

Як повідомляє The Wall Street Journal, незрозуміла відсутність 65-річного Лі продовжує серію нещодавніх зникнень інших високопоставлених чиновників. У липні Пекін раптово відсторонив Цинь Гана від посади міністра закордонних справ, який зник з поля зору без пояснення причин місяцем раніше. Кілька днів по тому Сі Цзіньпін відсторонив від посади двох вищих генералів Ракетних сил Народно-визвольної армії, які курують китайський арсенал ракет великої дальності і ядерної зброї, що швидко розширюється.

Офіційно Білий дім не коментує цю інформацію. Посольство Китаю в США відмовилося від коментарів.

Реакція дипломатів та експертів на зникнення Лі Шанфу

Агентство Reuters у четвер процитувало в'єтнамських чиновників, які заявили, що Лі раптово скасував зустріч минулого тижня "за станом здоров'я".

Рам Емануель, посол США в Японії, минулого тижня спровокував чутки про Лі, коли він опублікував у соцмережі X (раніше Twitter), що уряд Китаю "тепер нагадує роман Агати Крісті "10 негренят".

"Склад кабінету президента Сі тепер нагадує роман Агати Крісті "10 негренят". Спочатку пропадає міністр закордонних справ Цинь Ган, потім пропадають командири ракетних військ, а тепер уже два тижні міністра оборони Лі Шанфу не видно на публіці. Хто переможе в цих перегонах із безробіття? Молодь Китаю чи кабінет Сі Цзіньпіна?", — написав він із хештегом #MysteryInBeijingBuilding.

У п'ятницю Емануель опублікував ще один пост про зникнення Лі.

"Як писав Шекспір у "Гамлеті", "негаразд щось у данському королівстві", — написав посол, зазначивши, що Лі відсутній на запланованій зустрічі з головнокомандувачем ВМФ Сінгапуру.

Розслідування щодо Лі порушує питання, наскільки ефективною є кампанія, яку Сі Цзіньпін веде проти корупції у збройних силах Китаю.

"Якщо відсторонення міністра оборони і керівників ракетних військ відбулося через корупцію, це вказує на те, що процес відбору Сі під час призначення вищих чиновників глибоко хибний, і припускає, що корупція є звичайним явищем у системі, незважаючи на десятирічну кампанію Сі проти неї", — сказав Денніс Вайлдер, колишній експерт ЦРУ з НВАК.

Вайлдер додав, що відділ обладнання, який раніше називався відділом загального озброєння, має довгу історію "найгіршої корупції" всередині китайської армії.

Будучи міністром оборони, Лі здебільшого займався військовою дипломатією. Востаннє він з'явився на публіці 29 серпня, коли виступав із промовою на конференції з безпеки Китаю та Африки в Пекіні.

Нагадаємо, що у квітні міністр оборони Китаю відвідав Росію, де провів робочу зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Незадовго до свого зникнення Лі Шанфу відвідав Білорусь, де провів переговори з державними та військовими лідерами.