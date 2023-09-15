За словами Патрушева, США і Європа вкладають величезні ресурси в підготовку та організацію державних переворотів.

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев стверджує, що Захід веде активну роботу з підготовки та впровадження агентів для організації державних переворотів у незалежних державах. Про це йдеться в його статті під назвою "Крах імперій-паразитів", опублікованій у журналі служби зовнішньої розвідки Росії "Разведчик".

"За останні роки виявлено і знешкоджено сотні співробітників іноземних спецслужб, а також інших осіб, причетних до організації розвідувально-підривної діяльності проти нашої країни і наших стратегічних партнерів", — заявив секретар Радбезу.

Агентство Reuters характеризує Патрушева, який раніше очолював ФСБ, як "близького союзника" президента Росії Володимира Путіна і "ключового прихильника жорсткої і яструбиної політики всередині Кремля".

За словами Патрушева, США і Європа вкладають величезні ресурси в підготовку "молодих демократичних лідерів", яких планують використовувати для організації державних переворотів, щоб створювати в незалежних державах прозахідні режими.

Він назвав таких лідерів "звичайними західними маріонетками", які отримують гроші від ЦРУ, MI6 та інших західних спецслужб і виконують їхні інструкції. За його словами, Захід перетворює перспективних управлінців і силовиків на "провідників шкідливих ідей".

Патрушев також заявив, що спецслужби Заходу створили більшість великих терористичних угруповань і спонсорують їх. Те ж саме, на його думку, відбувається і з міжнародною злочинністю.

Для ілюстрації своїх висновків у статті Патрушев заглибився в історію і нагадав, що Англія, Франція, Іспанія, Португалія і США "ніколи не гребували користуватися послугами піратів та інших бандитів" для досягнення своїх цілей, а "награбоване так чи інакше осідало на Заході".

Раніше Патрушев заявляв, що західні спецслужби за допомогою НКО і релігійних організацій створюють сепаратистський "нацбатальйон" у Карелії, щоб розхитати обстановку в регіоні.

Також Фокус писав у серпні, що Патрушев закликав до "захисту молоді від інтернету і західної освіти".