РосЗМІ зняли, як люксовий Maybach Кім Чен Ина заганяють у його особистий бронепоїзд (відео)

Кім Чен Ин вважає за краще пересуватися на особистому автомобілі, для якого виділено окремий вагон у його бронепоїзді. Для зручного навантаження авто на залізничній станції встановили спеціальну платформу.

Генсек ЦК Трудової партії КНДР Кім Чен Ин, який зараз перебуває з візитом у Росії, пересувається країною не тільки на броньованому поїзді, а й на особистому броньованому Mercedes-Benz Maybach. Для автомобіля в поїзді призначено окремий вагон, і журналісти з кремлівського пулу показали кадри, як водій у Комсомольську-на-Амурі заганяє машину в поїзд спеціальною платформою. Як видно на кадрах, водієві допомагає ще одна людина, направляючи його.

Судячи з інформації російських пропагандистських каналів, незважаючи на те, що сьогодні неділя, день у північнокорейського лідера видався дуже активним. Спочатку він з'явився з главою оборонного відомства РФ Сергієм Шойгу на борту фрегата Тихоокеанського флоту "Маршал Шапошников" пришвартованого в бухті Улісс міста Владивостока. Там міністр оборони показав йому протикорабельні ракетні комплекси "Уран" і універсальні комплекси крилатих ракет "Калібр", а також артилерійську установку фрегата.

У Владивостоці Кім Чен Ин також побував на аеродромі Кневичі. Там Шойгу показав північнокорейському лідеру сучасну авіатехніку Повітряно-космічних сил Росії, серед якої гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал". Такі ракети Росія неодноразово використовувала для обстрілу України .

Завершити день північнокорейський гість вирішив на високій ноті і вирушив на Приморську сцену Маріїнського театру у Владивостоці, де подивився балет П. І. Чайковського "Спляча красуня". За інформацією журналістів, це була ініціатива Ина, оскільки він "дуже любить мистецтво". На вході до театру глядачів пропускали через металошукачі.

Посол РФ у КНДР Олександр Мацегора заявив, що візит Кім Чен Ина в Росію триває, терміни його від'їзду поки невідомі.

Раніше Фокус писав, чому Кім Чен Ина так цікавить російська авіація.