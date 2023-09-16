В Італії літак впав на трасу та вибухнув: загинула 5-річна дівчинка (фото, відео)

Група навчально-бойових літаків ВПС Італії злітала, готуючись до показових виступів. Один літак не зміг виконати маневр і розбився, убивши 5-річну дівчинку.

16 вересня стався інцидент під час тренувального польоту Військово-повітряних сил Італії. Військові пілоти відпрацьовували певні фігури перед показовим виступом. Однак за якусь мить повітряне судно "проїхалось", палаючи, по землі. Пілот врятувався, але постраждали випадкові свідки інциденту. Про деталі події розповіло видання Ilmessaggero.

Інцидент стався на летовищі біля Турину в Італії. Вказують, що літак Pony 4 Frecce Tricolori ВПС Італії здійснював тренувальний політ перед показовими виступами. Під час старту літак став некерованим і розбився ближче до кінця злітної смуги. Пілот літака встиг катапультуватись, однак повітряне судно повністю знищено вибухом та пожежею.

Дим після падіння літака Фото: Скриншот

Серед можливих причин інциденту — неполадки з мотором або зіткнення з птахом, стверджують неназвані джерела видання.

Падіння літака в Італії: деталі

Ilmessaggero вказує, що неподалік злітної смуги, де впав літак, проходить траса до містечка Сан-Франческо-аль-Кампо. Дорогою якраз проїздила машина, в якій перебувало четверо людей: батько, мати та двоє дітей — 5-ти та 9-ти років. Автомобіль загорівся, батьки зуміли вибратись, витягнули дітей, але п'ятирічна дівчинка померла у лікарні. Інші члени родини отримали поранення.

Постраждала родина

У мережі розмістили кадри падіння навчально-бойового літака ВПК Італії. На відео видно, як рятується пілот — він летить на парашуті. За кілька десятків метрів від полум'я — триметровий паркан і шосе з жвавим рухом автівок.

Нагадуємо, розслідувачі спробували розібратись, що сталось з літаком рейсу MH370, який зник з радів 8 березня 2014 року по дорозі в Китай. Припускають, що на борту сталась розгерметизація, але другий пілот ще прожив кілька годин. Тим часом у Кремлі ніяк не можуть визначитись з версією, яка б пояснила падіння літака власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина: мовчать майже місяць з моменту авіакатастрофи.