"Попередження було": у СБУ розповіли, хто не дав облаштувати оборону "Мрії" (відео)

За словами спікера спецслужби Артема Дехтяренка, бійці Нацгвардії за місяць до 24 лютого намагалися пройти на територію підприємства, де й перебував літак. Їм регулярно заважали це зробити.

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Літак "Мрія" можна було врятувати від руйнувань з боку російських окупантів, проте військовим не дали облаштувати оборону. Про це заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телеканала "Ми — Україна" 14 вересня.

За його словами, розмови про те, що Російська Федерація може здійснити повномасштабне вторгнення на територію України ходили за кілька місяців до 24 лютого. Українська сторона активно готувалася до цього і намагалася убезпечити важливі об'єкти, але не завжди це виходило зробити.

"Слідчі СБУ встановили, що в січні-лютому 2022 року посадовці ДП "Антонов" фактично перешкоджали військовослужбовцям Нацгвардії облаштувати належну оборону в Гостомелі. Попередження про можливе вторгнення Росії в Україну було і ДП "Антонов" мало рекомендації та приписи, що оборону потрібно посилювати. Але держпідприємство перешкоджало цьому", — розповідає Артем Дехтяренко.

Речник СБУ окремо зазначив, що чиновники з ДП "Антонов" навмисно не підпускали військових на територію підприємства, що і призвело до руйнування літака АН-225 "Мрія".

"Посадові особи не допускали військових на територію підприємства, створювали штучні перешкоди і забороняли зводити оборонні та захисні споруди. У результаті це дало наслідки, про які знає весь світ. Легендарна "Мрія" та ще кілька літаків у Гостомелі були знищені", — підсумував представник СБУ.

Нагадаємо, ЗМІ показали, який вигляд має "Мрія" через півтора року після знищення. Літак Ан-225 не підлягає відновленню після удару ЗС РФ, проте його хвостове оперення може бути використане при створенні нового авіалайнера.